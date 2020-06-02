В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
БАКУ /Trend/ - Заместитель Эмира Государства Катар Абдулла бин Хамад Аль Тани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Хочу передать Вам сердечные приветствия и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
ХХХ
Президент Доминиканской Республики Данило Медина направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Считаю честью передать Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания прогресса и благополучия Вашему великому народу по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики", - говорится в поздравительном письме.
ХХХ
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство, господин Президент.
Хочу передать Вашему превосходительству и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.
Рад постоянному сотрудничеству с Вами в укреплении связей между Монголией и Азербайджаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес. С большой радостью сообщаю Вам, что как результат проведенных нами во время встречи в рамках Давосского всемирного экономического форума в январе этого года обсуждений, касающихся развития экономического сотрудничества между нашими странами, наша делегация успешно поработала в Баку. Переговоры о сотрудничестве и обмене опытом в горнодобывающей, сельскохозяйственной сферах и в области легкой промышленной успешно продолжаются. Господин Президент, уверен, что Вы будете продолжать поддерживать эти усилия.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.
ХХХ
Султан Омана Хайсам бен Тарек аль Саид направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Пользуясь случаем, желаю Вам счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу Азербайджана – устойчивого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
ХХХ
Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
От имени народа Государства Катар и от себя лично рад передать Вам и братскому народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и благополучия, народу Азербайджана – прогресса и процветания, а также дальнейшего укрепления в предстоящие годы двусторонних связей между нашими странами", - говорится в поздравительном письме.