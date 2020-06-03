Президент Ильхам Алиев побывал в Н-ской воинской части на территории Агдамского района
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев в среду побывал в Н-ской воинской части на территории Агдамского района.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отдали рапорт главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в воинской части
Лента новостей
Ханым Исмаилгызы: Почему в случае гриппа мы автоматически самоизолируемся, а от коронавируса не оберегаемся? (ВИДЕО)
Лица, не носящие медицинские маски в общественном транспорте, будут оштрафованы Дорожной полицией Азербайджана
Региональные власти Казахстана могут начать применение платформы по контролю соблюдения правил карантина
Оглашены объемы инвестиций в создание нового завода по производству отопительного оборудования в Азербайджане
Ипотечный Фонд Азербайджана огласил количество арендованных квартир гражданами с правом выкупа с начала 2020 года
Сдана в эксплуатацию после реконструкции дорога Бурудж-Гюлабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы (ФОТО)