Сдана в эксплуатацию после реконструкции дорога Бурудж-Гюлабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы (ФОТО) (версия 2)
Первая версия в 13:28
БАКУ /Trend/ - 3 июня после реконструкции была сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Бурудж-Гюлабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы в Тертерском районе.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.
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Сдана в эксплуатацию после реконструкции дорога Бурудж-Гюлабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы (ФОТО)