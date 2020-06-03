В Агджабеди сдан в эксплуатацию завод по переработке семян зерновых (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 3 июня в Агджабединском районе передан в пользование завод по переработке семян зерновых.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о предприятии.
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