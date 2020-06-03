Президент Ильхам Алиев прибыл в Агджабединский район (ФОТО) (версия 2)
Первая версия в 17:46.
БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Агджабединский район.
Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Агджабеди, возложил к нему цветы.
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