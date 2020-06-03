В Агджабеди открылся Центр "Службы ASAN” (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра "Службы ASAN" в Агджабеди.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, помощник Президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о центре.

Глава государства открыл центр. После ознакомления с центром Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами.