В Агджабеди открылся Центр "Службы ASAN” (ФОТО) (версия 2)
Первая версия в 17:51
БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра "Службы ASAN" в Агджабеди.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, помощник Президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о центре.
Глава государства открыл центр. После ознакомления с центром Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами.
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