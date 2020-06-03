БАКУ /Trend/ - В Оперативный штаб представлены предложения по регулированию числа работников предприятий, приходящих на работу утром и вечером, чтобы устранить плотность пассажиропотока в общественном транспорте.

Как сообщает в среду Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, планируется обратиться к предприятиям, чтобы не наблюдалась скученность.

"Мы хотим обратиться к предприятиям, чтобы они разделили своих работников на три группы, которые будут приходить на работу в разное время. Есть соответствующие предложения. Если они будут приняты, то об этом завтра будет предоставлена дополнительная информация", сказал - Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)