Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики.

Как сообщаетTrend со ссылкой на пресс-службу главы государства,

глава исполнительной власти района Мустагим Мамедов проинформировал главу государства о представленных в музее экспонатах.

Было отмечено, что общая площадь здания музея, строительство которого началось в апреле и завершилось в ноябре 2019 года, составляет 720 квадратных метров. В выставочном зале музей создано 8 разделов. Здесь представлены карты Азербайджана, относящиеся к различным периодам.

Президент Ильхам Алиев: Наши исторические топонимы должны быть отражены здесь в исторических названиях. Настоящее название Сисиана – Гаракильсе. Впоследствии армяне назвали его Сисьяном. Поэтому сотрите это и напишите Гаракильсе.

Мустагим Мамедов: Непременно.

Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство топонимов нынешней Республики Армения имеют азербайджанское происхождение. В различные времена они изменили эти топонимы.

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В музее представлены карта периода ханств, фигуры средневековых воинов, флаги, используемые ханствами в средние века, гербы азербайджанских городов XIX века, старинные металлические монеты, бумажные деньги, конституции, гербы, флаги, формы одежды вооруженных сил, принятые в Азербайджанской Демократической Республике, Азербайджанской ССР и в период независимости, фотоснимки с церемонии инаугурации общенационального лидера Гейдара Алиева, его высказывания о государственных символах. Здесь также демонстрируются исторические фотоснимки, почтовые марки, ордена и медали. На территории, где размещается Музей государственной символики, на флагштоке высотой 72 метра поднят государственный флаг, реконструирован прилегающий к нему комплекс фонтанов.

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Напомним, что музеи имеют важное значение для изучения древней истории нашего народа, формирования и развития патриотических настроений у молодежи. Создание в последнее время в регионах музеев символики является очень важным новшеством для культурной жизни нашей страны в деле представления общественности государственных атрибутов, отражающих культурные ценности и национальные символы. Идея создания таких музеев принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву. Главная особенность таких музеев в том, что представленные здесь экспонаты полностью охватывают историю азербайджанской государственности. Среди ценных экспонатов этих музеев - флаги, монеты государств, относящихся к различным периодам, многочисленные материалы об историческом прошлом.