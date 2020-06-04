Президент Ильхам Алиев: Позиция, которую сегодня международные организации демонстрируют в связи с нагорно-карабахским конфликтом, отражает истину и справедливость

БАКУ /Trend/ - Позиция, которую сегодня международные организации демонстрируют в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, отражает истину и справедливость.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой спортсменов после ознакомления с Тертерским олимпийским спортивным комплексом.

"Строительство Сарсангского водохранилища было осуществлено Азербайджанской Республикой, за счет республиканского бюджета. А сейчас горе-соседи перекрыли нам воду. Это – экологический террор. Не секрет, что Армения является террористическим государством, и она неоднократно демонстрировала это. Они осуществили террор даже против своих руководителей. Двадцать лет назад многие члены руководства Армении были убиты в парламенте этой страны, и это преступление не раскрыто. Хотя его заказчики известны каждому. Но они скрывают это, так как их террористическая сущность жива и сегодня", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что перекрывать кому-то воду – это преступление.

"Это – проявление фашизма, и неслучайно в Армении возводят памятники фашистам. В Азербайджане ведется созидательная работа, благоустройство, в каждом городе строятся социальные объекты, такие прекрасные олимпийские центры, больницы, школы, прокладываются дороги, проводится газификация. А в нищей Армении живут побираясь, еле-еле, однако возводят 6-метровые памятники фашистам. Человеку, сотрудничество которого с Гитлером подтверждено документами. Человеку, который во время войны сказал: «Кто умирает за Германию, умирает и за Армению». Человеку, который был арестован соответствующими органами Советского Союза, приговорен к 25 годам, так и умер в тюрьме и не был реабилитирован. Такому человеку возводят 6-метровый памятник, и сегодняшнее руководство Армении преподносит его как героя. О чем это говорит? О том, что в Армении может смениться власть, но террористическая и фашистская сущность этой страны остается неизменной, и это должен знать каждый. Должен знать весь мир", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, позиция, которую сегодня международные организации демонстрируют в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, отражает истину и справедливость.

"В результате наших усилий все ведущие международные организации выступили с соответствующими заявлениями об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. В декларациях о стратегическом партнерстве, подписанных нами со многими странами в двустороннем формате, выражена поддержка территориальной целостности нашей страны и говорится о необходимости разрешения конфликта на основе именно этих принципов", - добавил Президент Ильхам Алиев.