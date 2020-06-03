В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Имею честь от имени народа Афганистана передать Вам и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Наряду с пожеланиями дальнейшего расширения дружественных связей и сотрудничества между нашими странами, также верю, что Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством достигнет еще большего развития.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, успехов, дружественному народу Азербайджана – счастья и прогресса", - говорится в поздравительном письме.

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Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Разрешите от имени Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и от себя лично передать Вам мои поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня республики.

Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.