Муса Гулиев: Сложившаяся ситуация требует введения строгого карантинного режима в выходные дни

БАКУ/Trend/ - К сожалению, пандемия коронавируса в Азербайджане уже начала широко распространяться. За последние 10 дней число инфицированных превысило количество излечившихся, также увеличивается количество смертей и тяжело больных.

Об этом сказал Trend председатель Комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что если так и продолжится, через некоторое время мы можем столкнуться с очень сложными проблемами в области медицины и здравоохранения.

"В клиниках может возникнуть нехватка мест, реанимационного оборудования, в частности, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Возможно, что лечение некоторых больных будет проводиться в домашних условиях, а работа медицинского персонала под очень большой нагрузкой может со временем негативно повлиять на их здоровье.

С другой стороны, если мы не усилим борьбу с коронавирусом, число инфицированных еще больше увеличится, и мы должны учесть, что в их число также входят те, которые имеют хронические и иные сопутствующие заболевания. В то же время, из-за жаркой погоды летом ухудшается общее состояние пациентов, затрудняется дыхание, повышается артериальное давление и ухудшается работа сердца.

Поэтому, учитывая все это, усиление карантинного режима является правильным шагом", - отметил депутат.

По его словам, усиление карантинного режима в выходные дни связано с тем, что в это время люди могут свободно передвигаться, они собираются в определенных торговых центрах, магазинах, ресторанах и кафе, чаще когда в этом нет необходимости, создавая удобные условия для распространения коронавируса.

"Многие страны мира уже перешли к этой практике несколько месяцев назад. До сих пор не было необходимости применять ее в Азербайджане, но, похоже, сложившаяся ситуация требует введения строгого режима карантина по выходным, и в будущем, при необходимости, ужесточение режима не исключается.

Я еще раз, пользуясь этой возможностью, призываю наших граждан к высокой ответственности. Если у граждан не будет чувства ответственности, работа, проделанная государством, не даст желаемого результата", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев)