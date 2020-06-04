Состоялось открытие Тертерского Олимпийского спортивного комплекса (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского олимпийского спортивного комплекса.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в комплексе условиями.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что общая площадь Олимпийского спортивного комплекса, построенного на территории в четыре гектара, составляет 10 тысяч 773 квадратных метра, а площадь открытых спортивных площадок – 8558 квадратных метров. Здесь построены универсальный, баскетбольный, тренажерный залы, плавательный бассейн, залы борьбы и бокса, теннисный корт. В комплексе также созданы гостиница, конференц-зал, ресторан, зимнее и летнее кафе, кухня, врачебные, административные кабинеты, сауна, другие технические и вспомогательные помещения. Созданы необходимые условия и для зрителей и спортсменов с ограниченными физическими возможностями. На территории комплекса также построены стадион с трибунами на 1043 зрителей, поле для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная площадки, трансформатор, котельная, насосная, резервуар для питьевой воды и пожарный резервуар по 400 кубометров каждый, автостоянка, контрольно-пропускной пункт.

Отметим, что строительство данного комплекса осуществлено на основе утвержденной Указом Президента Ильхама Алиева "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики".

Строительство в городе Тертер Олимпийского спортивного комплекса сыграет важную роль в том, чтобы молодежь, проживающая во фронтовой зоне, вела здоровый образ жизни, свободно занималась спортом. После ознакомления с комплексом Президент Ильхам Алиев встретился с группой спортсменов района.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Сегодня в Тертерском районе открывается современный Олимпийский спортивный комплекс. Поздравляю вас с этим. Знакомясь с комплексом, я увидел, что вся работа проделана на очень высоком уровне. Теперь и в Тертере будут прекрасные возможности для занятий спортом.

Как вам известно, строительство спортивных сооружений в регионах Азербайджана получило широкий размах. Считаю, что по этому параметру Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе. Число построенных в регионах олимпийских комплексов достигло 46. Должен также сказать, что в 5 районах строительство олимпийских спортивных комплексов продолжается. После завершения этих проектов в районах у нас будет 51 спортивный комплекс.

Конечно, это позволит спортсменам района повысить свой профессионализм. Здесь созданы все условия – просторный игровой, тренажерный залы, залы борьбы, бокса, плавательный бассейн. Есть даже гостиница. В Тертере никогда не было плавательного бассейна. Построен большой стадион. Стадиона тоже никогда не было. Здесь можно заниматься мини-футболом, волейболом, то есть, большинством видов спорта. Уверен, что тертерские спортсмены, используя эти возможности, покажут высокие результаты как в стране, так и на международной арене. В Тертере всегда развивался спорт. Учитывая нынешние условия, мы, конечно, рассчитываем на большее.

В целом же, спортивная инфраструктура нашей страны позволяет проводить любые международные соревнования. В городе Баку уже проведены два очень крупных международных спортивных соревнования. Могу сказать, что Европейские игры по своим масштабам занимают второе место после летних Олимпийских игр. Как вам известно, Европейские игры раньше никогда не проводились. Первые Европейские игры состоялись именно в Азербайджане, потому что многие страны отказались от их проведения из-за того, что это было чем-то новым. Многие страны сомневались, смогут ли провести эти Игры. Мы сумели, причем на высоком уровне. Должен также сказать, что проведение в Азербайджане как Европейских игр, так и IV Игр исламской солидарности усилило наш спортивный потенциал, а также представило Азербайджан в мире как современную спортивную страну. В Европейских играх и Играх исламской солидарности участвовало более 10 тысяч спортсменов более чем из 100 стран, присутствовали тысячи гостей. Уверен, что каждый из них покинул Азербайджан с самыми приятными впечатлениями. Они получили полное представление об истории, развитии нашей страны, гостеприимстве, современной жизни народа, потому что не секрет, что до сих пор некоторые круги распространяют различные измышления, не отражающую действительности ложную информацию об Азербайджане. Поэтому все приезжающие в Азербайджан гости, - если они не настроены предвзято, - воочию видят развитие нашей страны, спокойную жизнь народа, господствующую в стране стабильность. Они видят, что сегодня современное и независимое Азербайджанское государство находится на самой высокой вершине. С полной уверенностью могу сказать: никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, таким независимым и свободным, как сейчас.

Основная цель наших мероприятий, связанных со спортом, - обеспечить здоровье людей. Спортсменам хорошо известно, что спорт является одним из самых основных факторов для здоровья человека. Поэтому я и на встречах со спортсменами, и в выступлениях в других аудиториях всегда подчеркиваю, что каждый человек должен заниматься спортом. Речь не идет о том, что каждый должен стать спортсменом. Но человек, который занимается спортом, бывает здоровым. Спорт укрепляет человека физически, в то же время сегодня наши спортсмены показывают пример многим и в быту. Таким образом, обеспечивая массовость спорта, мы будем охранять здоровье нашего народа, и наша молодежь, молодое поколение будут здоровыми и физически, и духовно. Физически сильный человек обычно должен использовать свою силу только в сложный момент. Сильный человек уверен в себе. Физически сильный человек не должен применять силу против того, кто слабее него. Он должен лишь защищать себя, своих близких, свою землю. Поэтому развитие спорта является не просто средством достижения спортивных результатов, развитие спорта – это здоровье народа, и азербайджанский народ должен быть здоровым.

Несколько лет назад я выдвинул инициативу, чтобы каждый человек в Азербайджане раз в год проходил бесплатное обследование. Для этого, конечно, необходимы были современные больницы во всех городах, и мы уже обеспечили это. Уже несколько лет ежегодно более 5 миллионов человек проходят бесплатное обследование, узнают о своем физическом состоянии и при выявлении заболевания получают необходимое лечение. Таким образом, в результате этих и других мер продолжительность жизни в Азербайджане увеличилась. Сегодня азербайджанский народ более здоров. Прохождение медицинского обследования, занятия спортом – эти два фактора, считаю, играют основную роль для здоровья людей. Конечно, мы должны стараться, чтобы наши дети, подростки регулярно занимались спортом. Спортсменам хорошо известно, что только регулярные тренировки приводят к результатам. Надеюсь, что этими возможностями будут пользоваться как спортсмены, так и другие жители района. Считаю, что данный Олимпийский спортивный комплекс станет для района прекрасным центром здоровья и отдыха.

Развитие Тертерского района постоянно находится в центре внимания. Тертерскому району принадлежит особое место на карте Азербайджана. Он находится во фронтовой зоне, и, естественно, этому району всегда уделялось большое внимание. Неслучайно в последние годы для социально-экономического развития Тертерского района была проделана большая работа. Это – моя 6-я поездка в район, и каждый раз находясь здесь, я участвую в открытиях, знакомлюсь с положением дел, даю соответствующие поручения для ускорения работы. Могу сказать, что в последние годы развитие инфраструктуры района идет очень высокими темпами. Открывающаяся сегодня новая подстанция сыграет важную роль в снабжении Тертера электроэнергией, хотя в результате принятых до сих пор мер в этой области наблюдаются большие подвижки. Жителям Тертера хорошо известно, что в свое время здесь были большие проблемы с электроэнергией, она подавалась с перебоями, часто ее подача прерывалась. Сегодня это уже осталось в истории. Правда, иногда происходят аварии, но в целом, устойчивость энергоснабжения обеспечивается. Открывающаяся сегодня подстанция создаст дополнительные возможности как для Тертерского, так и соседних районов.

Газификация в Тертере достигает 98 процентов. Примерно 10 лет назад о газификации вообще не было речи. Газа не было не только в селах, но и в городе. Сейчас в большинство сел проложены газовые линии, а показатель 98 процентов, конечно, свидетельствует о том, что этой работе уделяется особое внимание.

Полностью обновляется дорожное хозяйство. Сегодня мы отметили открытие новой дороги, на стенде нам показали ее прежнее состояние. Не было даже асфальта, осенью и зимой это была непроходимая грунтовая дорога. В настоящее время в Тертерском районе проводится большая работа по прокладке и ремонту дорог. 80 процентов дорог капитально отремонтированы, а после реализации еще одного проекта этот показатель составит 100 процентов.

Таким образом, нашли решение основные инфраструктурные проекты – вопросы, связанные с электроэнергией, газом и дорогами. Созданы социальная инфраструктура, прекрасный Олимпийский спортивный комплекс, несколько лет назад была капитально отремонтирована и оснащена самым современным оборудованием районная центральная больница. Водно-канализационный проект в городе Тертер был завершен еще 4 года назад, и мы отметили его открытие с моим участием. В настоящее время продолжается реализация проекта питьевой воды и оросительного проекта.

Только в результате бурения субартезианских скважин значительно улучшилось обеспечение района водой. На сегодняшний день пробурены 72 субартезианские скважины. Новым распоряжением, которое будет подписано, планируется пробурить дополнительно 21 субартезианскую скважину. Таким образом, будут решены проблемы Тертерского района, связанные с орошением, что, естественно, послужит развитию сельского хозяйства.

Зерноводство, хлопководство – традиционные для Тертера отрасли сельского хозяйства. Что касается хлопководства, то урожайность в Тертере выше средней урожайности по стране. С каждого гектара собрано 34 центнера хлопка. По стране этот показатель также находится на хорошем уровне – 29 центнеров. Но Тертер занимает здесь одно из передовых мест. Следует учесть, что наши горе-соседи многие годы перекрывали поступление воды в Тертер. Воды, для сбора которой Азербайджанская Республика в свое время – в 1970-х годах - проделала большую работу. Строительство Сарсангского водохранилища было осуществлено Азербайджанской Республикой, за счет республиканского бюджета. А сейчас горе-соседи перекрыли нам воду. Это – экологический террор.

Не секрет, что Армения является террористическим государством, и она неоднократно демонстрировала это. Они осуществили террор даже против своих руководителей. Двадцать лет назад многие члены руководства Армении были убиты в парламенте этой страны, и это преступление не раскрыто. Хотя его заказчики известны каждому. Но они скрывают это, так как их террористическая сущность жива и сегодня. Перекрывать кому-то воду – это преступление. Это – проявление фашизма, и неслучайно в Армении возводят памятники фашистам. В Азербайджане ведется созидательная работа, благоустройство, в каждом городе строятся социальные объекты, такие прекрасные олимпийские центры, больницы, школы, прокладываются дороги, проводится газификация. А в нищей Армении живут побираясь, еле-еле, однако возводят 6-метровые памятники фашистам. Человеку, сотрудничество которого с Гитлером подтверждено документами. Человеку, который во время войны сказал: "Кто умирает за Германию, умирает и за Армению". Человеку, который был арестован соответствующими органами Советского Союза, приговорен к 25 годам, так и умер в тюрьме и не был реабилитирован. Такому человеку возводят 6-метровый памятник, и сегодняшнее руководство Армении преподносит его как героя. О чем это говорит? О том, что в Армении может смениться власть, но террористическая и фашистская сущность этой страны остается неизменной, и это должен знать каждый. Должен знать весь мир.

Позиция, которую сегодня международные организации демонстрируют в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, отражает истину и справедливость. В результате наших усилий все ведущие международные организации выступили с соответствующими заявлениями об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. В декларациях о стратегическом партнерстве, подписанных нами со многими странами в двустороннем формате, выражена поддержка территориальной целостности нашей страны и говорится о необходимости разрешения конфликта на основе именно этих принципов.

Как вам известно, недавно в надуманной "Нагорно-карабахской республике" были проведены так называемые президентские выборы. Якобы избран фиктивный президент. Сегодня власть в Нагорном Карабахе захватил режим хунты, являющейся отбросами прежнего режима. Нынешнее руководство Армении раскрыло и представило общественности все факты о негативных деяниях прежнего режима Армении. Их генералы – воры, их в кавычках герои - преступники, их руководители – взяточники. Сколько представителей прежнего режима арестовано, сколько объявлено в розыск. Что это означает? Это означает, что до 2018 года на протяжении 20 лет Арменией руководили преступники. Один из них в настоящее время в тюрьме, другой – пока на свободе. Хотя и ему запрещено покидать страну. То есть, независимости страны не исполнилось и 30 лет, при этом 20 лет страна была отдана на откуп преступникам. Конечно, преступная группа породила преступный режим, который притеснял все национальные меньшинства. Там нет ни одного национального меньшинства. На древних азербайджанских землях ни осталось ни одного азербайджанца. Наши исторические памятники, мечети разрушены. Историческое наследие азербайджанцев стерто. Там нет представителей не только азербайджанцев, но и любой другой нации. Посмотрите, в большинстве стран мира проживают различные народы. В этом смысле Азербайджан является примером. Весь мир признает, что господствующие в Азербайджане межнациональные отношения, межрелигиозный диалог являются примером для всей планеты. В Армении же армяне составляют 99,9 процента населения. Этот преступный криминальный режим различными путями изгнал всех людей другой национальности. Сейчас режим хунты правит и в Нагорном Карабахе. Конечно, фальшивые выборы, проведенные режимом хунты, – это своего рода шоу, клоунада. Все ведущие страны осудили и не признали эти "выборы". Посмотрите, причем приняли заявления. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия заявили, что не признают выборов. Европейский Союз заявил, что не признает выборов. Европейский парламент, а также Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, другие организации, все ведущие международные организации осудили эти выборы. Все, кроме Совета Европы. Совет Европы промолчал. Почему? Это известно. Потому что одна из основных целей Парламентской Ассамблеи Совета Европы – запятнать Азербайджан, подорвать авторитет нашей страны, распространять измышления о ней, побуждать к принятию фиктивных докладов, поддерживать "пятую колонну", предателей в Азербайджане и в связи с конфликтом - армянскую сторону. Поэтому Совет Европы не проронил ни слова в связи с этими фиктивными выборами. О какой объективности, какой справедливости в таком случае может идти речь!

Именно это я имел в виду, когда говорил, что документы, принятые Советом Европы в связи с Азербайджаном, для меня не более чем клочок бумаги. Вся общественность Азербайджана увидела, что Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию, что в этой организации царят антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия, и в основе всех выдвинутых против нас обвинений лежит азербайджанофобия. Мы с лихвой возвращаем им все эти обвинения. Пусть выступят с заявлением о том, что сегодня происходит в некоторых странах мира. Полицейское насилие, применение силы против демонстрантов, их убийство, выкалывание глаз, массовые аресты, избиение, аресты журналистов - где все это происходит? В западных странах. Пусть откроют глаза, посмотрят и постыдятся, что молчат. Почему? Потому что боятся сильных государств. Они считают, что этот вопрос не имеет отношения к защите прав человека. Поэтому лицемерная сущность этой структуры – ни для кого не секрет, и нас нисколько не интересует, признали они эти фиктивные выборы или нет. Главное, что влиятельные и заслуживающие уважения организации мира не признали и осудили проведенные в Нагорном Карабахе фиктивные выборы.

Поэтому, конечно, позиция этих международных организаций и многих стран укрепляет нашу позицию. С политической и правовой точек зрения наша позиция безупречна, а позиция Армении – ошибочна. Мы в разы сильнее Армении в экономической, военной сфере и продемонстрировали это, в том числе на поле боя. Они напали на нас, а мы дали отпор и посадили их на место. Освободили часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов. Что сделали они? Бомбили наши села, вот здесь, в Тертере. После апрельских боев я приехал и увидел эти бомбы, снаряды, побывал в домах. Они бомбили город Тертер, села Тертера и Агдама. Если это не фашизм, то что же? Нельзя воевать с мирным населением. Они оказались бессильны перед нашей армией, бежали, оставив свои позиции, и что сделали? Применили силу против мирного населения. Они считали, что это подействует на тертерцев, агдамцев. Ни один человек не сдвинулся с места, ни один! Они еще раз убедились в том, что азербайджанский народ - великий народ. Побывав здесь после апрельских боев, я еще раз увидел мужество тертерцев. Я убедился в том, что они никогда не оставят свои земли и никуда не уйдут. Понял, что несмотря на все угрозы, они твердо стоят на своей земле. Апрельские бои должны были послужить уроком нашим горе-соседям. Вслед за этим, в 2018 году – нахчыванская операция. Там тоже под наш контроль перешли тысячи гектаров земли. Мы освободили оккупированные земли. Азербайджанская армия показала свою мощь. Источник нашей силы – азербайджанский народ. Источник армянской армии – иностранные пожертвования. Они открыто признают, что без внешней поддержки эта страна пропадет, у нее нет будущего. Потому что они притязают на территории, можно сказать, всех соседей: открыто – на территории Азербайджана и Турции, скрыто - другой соседней страны. Несмотря на то, что они живут на нашей исторической земле. Эту историю должны знать все, в особенности, молодежь, знать такой, какая она есть. Территория нынешней Республики Армения – древняя азербайджанская земля. Это – факт, исторический факт. Не надо далеко ходить. Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале ХХ века. Каждый увидит, что, можно сказать, абсолютное большинство топонимов на всей территории нынешней Армении имеет азербайджанское происхождение. Прошу наших ученых опубликовать это, чтобы каждый увидел. Пусть выпустят небольшую брошюру.

Азербайджанские названия, названия городов, сел на территории нынешней Армении изменены. В каком году они изменены? Поэтому, когда мы говорим сегодня о том, что нынешняя Армения создана на исторических азербайджанских землях, то говорим абсолютную правду. Нам хорошо известно, что армяне были переселены на наши земли, в том числе на территорию нынешней Армении, в начале XIX века, после русско-персидской войны. Тертерцы хорошо знают, знает и азербайджанский народ, что в 1978 году в одном из сел на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области был возведен памятник, отражающий 150-летие переселения армян в этот регион. Вычтите из 1978 года 150 лет, значит, они поселились в 1828 году. Как только началась война, памятник разрушили, но его фрагменты остались, сегодня любой человек может поехать и посмотреть. Надо показать и его фотоснимки. Они – пришлые, были переселены на наши земли из Восточной Анатолии и Ирана. Этот процесс происходил с начала XIX века, а впоследствии получил еще более широкий размах. Когда я говорю, что Иреван – наша древняя земля, то говорю абсолютную правду. Это знает каждый. Иначе почему Азербайджанская Демократическая Республика приняла решение передать, подарить Иреван Армении. Причем когда? Спустя день после провозглашения независимости. Независимость была провозглашена 28 мая 1918 года. А 29 мая 1918 года было принято решение, причем не единогласное. Были и противники данного решения, но их мнение не было учтено. Азербайджанской Демократической Республикой было принято решение передать, подарить Иреван Армении. Это нельзя забывать, нельзя и простить. Пусть каждый знает это. Якобы после этого Армения отказалась бы от других притязаний к Азербайджану. Отказалась? Нет! Наш древний край Зангезур также был передан Армении. С передачей Зангезура произошло географическое разделение большого тюркского мира, основная часть Азербайджана была лишена границы с Турцией. Наша граница с Турцией находится только в Нахчыванской Автономной Республике. Отказались армяне от своих притязаний после передачи им Иревана?

Нагорно-карабахский конфликт. И вновь притязания на земли. Отказались? Кто может обосновать передачу Армении Иревана – нашего древнего города, построенного азербайджанцами? Кто может обосновать это? Кто? Пусть встанет и скажет: я считаю, что Азербайджанская Демократическая Республика поступила правильно. Пусть скажет. Поэтому, знаете, попадать под влияние мифологии – самое последнее дело. Вы, молодежь, вся молодежь должны знать историю такой, какая она есть. Должен также сказать – это событие произошло в 1918 году, но впервые вопрос, связанный с этим историческим фактом, поднял я. До меня никто его не поднимал. В наших исторических книгах, может, в редких случаях встретишь это. Словно такого факта не было. Я поднял этот вопрос. Поднял с различных трибун, в том числе, находясь за рубежом, и сказал, что это – наш город, наша земля. Каждый должен знать свою историю.

Что касается конфликта, то есть один путь его разрешения – восстановление территориальной целостности нашей страны. Другого пути нет. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Недавно я сказал, что мы набираемся сил, мы должны стать и станем еще сильнее. В то же время геополитическая ситуация должна быть такой, чтобы все наши шаги увенчались успехом. Я говорил, что Карабах – это Азербайджан, и хочу повторить: Карабах и Нагорный Карабах, являющийся его составной частью, - это Азербайджан, и восклицательный знак. Вся азербайджанская общественность, наш народ поддерживают эту позицию, поддерживают проводимую мною политику, в том числе политику по данному вопросу.

Хочу еще раз поздравить вас с этим прекрасным событием. Открытие в Тертере Олимпийского комплекса имеет большое значение. Молодежь, набирающаяся здесь сил, внесет вклад в успешное развитие нашей страны. Я уверен в этом. Еще раз поздравляю вас!

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Выступивший затем заслуженный тренер по боксу Фаиг Мамедов, передавая главе государства признательность за созданные прекрасные условия, сказал:

-Уважаемый господин Президент, сердечно приветствуем Вас от имени тертерских спортсменов, от всей души выражаем Вам признательность за то, что подарили нам этот прекрасный Олимпийский спортивный комплекс.

Господин Президент, я – заслуженный тренер и мастер спорта по боксу. Хочу отметить, что в Тертерском районе продолжается развитие спорта. Отныне этот грандиозный Олимпийский спортивный комплекс, оснащенный современным оборудованием, позволит нам тренироваться с большим рвением и достигать все новых и новых успехов.

Господин Президент, хочу также сказать, что сегодня из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир, приостановлены осуществление социальных проектов, проведение спортивных мероприятий. Однако, несмотря на это, Вы и Мехрибан ханым продолжаете реализацию в нашей стране новых социальных проектов. Основание говорить это дает открытие Вами сегодня в Тертерском районе, расположенном во фронтовой зоне, этого грандиозного Олимпийского спортивного комплекса. Также должны отметить, что сегодня в связи с пандемией Вы приняли все превентивные меры для охраны здоровья людей. Выражаем за это глубокую признательность Вам и Мехрибан ханым. Азербайджанский народ любит и поддерживает Вас. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.