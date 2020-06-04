После реконструкции сдана в эксплуатацию электрическая подстанция "Тертер" (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 3 июня сдана в эксплуатацию после реконструкции 110/35/6-киловольтная электроподстанция "Тертер".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

В мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о деятельности электроподстанции.

Было сообщено, что эта подстанция была капитально реконструирована с целью улучшения электроснабжения потребителей. Посредством этого сооружения будет обеспечено бесперебойное и устойчивое снабжение электроэнергией объектов социально-экономического назначения в городе Тертер, а также во всех прилегающих селах и поселках, прифронтовых воинских частей, мелиоративных и оросительных систем. Сдача подстанции в эксплуатацию улучшит снабжение электроэнергией в целом 18 тысяч 393 абонентов.

Посредством соединения с 110-киловольтной воздушной линией "Нафталан" и с 110-киловольтной воздушной линией "Барда", подстанция подключена к схеме кольцевого электроснабжения между Тепловой электростанцией "Азербайджан" и 330-киловольтной подстанцией "Гянджа". Кроме этого, подстанция обеспечит надежность и безопасность 35-киловольтной схемы кольцевого электроснабжения между 110-киловольтными подстанциями, находящимися в Тертерском и Бардинском районах, а также в городе Нафталан, повысит устойчивость энергоснабжения всех потребителей в регионе, в частности, населения.

Подстанция оснащена современным электрическим оборудованием, отвечающим международным стандартам, электронным реле защиты и системой автоматики, подключена к диспетчерской системе SKADA, управляемой дистанционно. Здесь созданы необходимые условия для работы дежурного состава, построены соответствующие служебные помещения, в том числе комнаты охраны, технической службы и управления. Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.

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Отметим, что в последние годы в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева осуществлена важная работа в электроэнергетической сфере, в центре внимания сохранялись устранение существующих недостатков, строительство новых подстанций. Одним из приоритетных вопросов в этом ряду является реконструкция энергетической системы в Тертерском районе, бесперебойное снабжение населения электроэнергией. В результате большой работы по строительству, реконструкции и восстановлению, проводимой в районе в последние годы, появились широкие возможности для улучшения электроснабжения сел и прилегающих территорий, а также удовлетворения растущих потребностей объектов сельского хозяйства в электричестве. За эти годы в районе протянуто много электрических воздушных линий, электросеть сел заменена самонесущими изолированными проводами, и в настоящее время эта работа продолжается. Таким образом, увеличилась установленная мощность электросети, резко сократились технические потери.