Президент Ильхам Алиев побывал в Н-ской воинской части на территории Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев побывал в Н-ской воинской части на территории Агдамского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отдали рапорт главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством Министерства обороны.

Было отмечено, что строительство воинской части, занимающей площадь в четыре гектара, осуществлено с высоким качеством. В здании штаба размещаются идеологический кабинет, брифинг- и актовый залы, другие служебные помещения. На территории также имеются 4 здания общежития. Во всех зданиях общежития созданы ванные комнаты для военнослужащих. Здание бани-прачечной также полностью отвечает всем требованиям. Кроме того, на территории размещается медицинский пункт, включающий стоматологический, физиотерапевтический кабинеты, кабинет функциональной диагностики, процедурную. В здании столовой созданы все условия для питания военнослужащих. В воинской части, которая бесперебойно снабжается электроэнергией, для обеспечения водой пробурена субартезианская скважина глубиной 180 метров. С целью постоянного обеспечения безопасности на территории полностью готовы к эксплуатации также круглосуточно функционирующее караульное помещение, а в целях усовершенствования боевой подготовки – караульный городок с учебной площадкой для боевой подготовки. Кроме того, началось строительство 3 двухэтажных жилых зданий, состоящих из 48 служебных квартир, для семей военнослужащих. Территория воинской части благоустроена, проведено озеленение.