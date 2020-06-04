Азербайджанская армия проводит соревнование на звание «Лучшая мотострелковая рота» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, в азербайджанской армии проводится соревнование на звание «Лучшая мотострелковая рота», сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе соревнований проверяется подготовка личного состава мотострелковых подразделений по вождению боевых машин, повышаются знания и способности, а также совершенствуются боевые навыки экипажей.

Военнослужащие успешно сдают зачеты по вождению, стрельбе, физической подготовке и другим занятиям, а также точно, своевременно и правильно выполняют поставленные задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)