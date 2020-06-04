Сахиба Гафарова обратилась к соотечественникам в связи с введением жесткого режима карантина

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова обратилась к населению в связи с введением в конце недели жесткого режима карантина, передает в четверг Trend.

"Дорогие и уважаемые соотечественники!

В нашей стране, как и во всем мире, ведется всесторонняя борьба с коронавирусом и угрозами, вызванными этим вирусом. Все необходимые государственные структуры были мобилизованы в рамках мер, которые начиная с февраля 2020 года принимаются в стране с целью сдерживания коронавирусной инфекции. Президент Азербайджана продемонстрировал твердую политическую волю для сведения к минимуму возможного негативного воздействия вируса на страну, и дал соответствующие указания для формирования эффективного механизма регулирования.

Но, несмотря на положительные результаты, поэтапное смягчение режима особого карантина с 27 апреля, и к сожалению, несоблюдение установленных правил и рекомендаций по изоляции привели к резкому росту числа инфицированных в последние дни. Поэтому, согласно постановлению Оперативного Штаба с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет введен жесткий режим карантина.

Поскольку соблюдение указанных в постановлении требований является обязательным, прошу каждого моего соотечественника как мать, азербайджанка и председатель Милли Меджлиса: выполните свою важную миссию, чтобы как можно скорее спасти наш народ от этого бедствия, соблюдайте установленные требования и данные рекомендации, подумайте о себе, членах семьи и близких, а также об окружающих людях, не позволяйте чтобы это бедствие распространилось еще шире", - говорится в обращении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)