Депутат Севиль Микаилова: Проявления фашизма воспринимаются в политической жизни Армении как норма

БАКУ /Trend/ - Правомерная позиция, которую международное сообщество продемонстрировало по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, может стать поворотной точкой в восстановлении международной безопасности, сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что правда о нагорно-карабахском конфликте и захватнической политике Армении, озвучиваемая Президентом Ильхамом Алиевым с высоких трибун, а также целенаправленная работа Азербайджанского государства в этом направлении, сформировали в мировом сообществе объективное мнение: «Именно поэтому позиция, которую сегодня международные организации демонстрируют относительно армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, отражает истину и справедливость.

В частности, заявления, которые в последнее время международные организации распространяют в связи с процессами, происходящими по нагорно-карабахскому конфликту и вокруг него, однозначно осуждают сепаратистские тенденции в мире, открыто показывают, что захватническая политика вызывает отвращение, выражают беспокойство за создание реальной угрозы миру в регионе. Благодаря именно последовательной политике Президента Ильхама Алиева все ведущие международные организации выступили с соответствующими заявлениями об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны.

Как заявил Президент Ильхам Алиев, «в декларациях о стратегическом партнерстве, подписанных нами со многими странами в двустороннем формате, выражена поддержка территориальной целостности нашей страны и говорится о необходимости разрешения конфликта на основе именно этих принципов». Потерпев политическую неудачу в Армении, премьер-министр Никол Пашинян стал притчей во языцех своей постыдной деятельностью, проводимой по пропаганде фашистских и националистических тенденций.

Возведение шестиметрового памятника фашисту Нжде и возложение венка к этому памятнику в день 75-летнего юбилея победы над фашизмом вне всякого сомнения показывает истинную сущность политического режима Армении во всей ее наготе».

Севиль Микаилова добавила, что страна, которая на государственном уровне поддерживает террор и фашизм, является угрозой не только для региона, но и всего мира: «Неслучайно проявления фашизма воспринимаются в политической жизни Армении как норма, и даже премьер страны Никол Пашинян гордится фашистскими корнями, дедом, служившим в армянском националистическом легионе. Это говорит о том, что в Армении может смениться власть, но террористическая и фашистская сущность этой страны остается неизменной.

Именно в это время безотлагательные шаги международного сообщества по справедливому решению нагорно-карабахского конфликта, когда формируется такая политическая атмосфера, могут стать большим вкладом в мир и безопасность на земле. Поэтому настало время, когда агрессора необходимо назвать своим именем и объединиться над достижением мира и устойчивого решения для осуществления норм и принципов международного права».

(Текст: Кямаля Сеидова)