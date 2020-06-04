Погранслужба Азербайджана: В Кешикчидаге инцидентов провокационного характера не зафиксировано

БАКУ /Trend/ - Как следовало из полученной информации, четвертого июня 2020 года на территории Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчи-даг" группой граждан Грузии запланированы провокационные действия, направленные на нарушение государственной границы.

Об этом в четверг сообщили Trend в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Было отмечено, что благодаря упреждающим мероприятиям, осуществленным погранслужбой Азербайджана совместно с Пограничной охраной Грузии, на государственной границе Азербайджана с Грузией на территории Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчи-даг" никаких действий провокационного характера не зафиксировано.

"Вновь сообщаем, что Государственная пограничная служба Азербайджана всегда решительно стоит на страже государственных границ", - сказали в Службе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)