Президент Ильхам Алиев присутствовал на церемонии начала уборки пшеницы в Агджабеди (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована 3 июня в 17:47)

БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в фермерском хозяйстве в поселке Хиндарх Агджабединского района, присутствовал на церемонии начала уборки зерновых на посевном участке.

Как сообщает Trend, министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал: Господин Президент, с Вашего благословения уже с сегодняшнего дня начинается уборка зерновых. По стране будет проведена уборка на зерновых полях площадью один миллион гектаров, из которых около 370 тысяч гектаров занимают ячменные поля.

Президент Ильхам Алиев: Ячмень собирается?

Инам Керимов: Да. Через несколько дней начнется также сбор пшеницы. Вся техника полностью готова к уборке.

Президент Ильхам Алиев: Какая ожидается урожайность?

Инам Керимов: Господин Президент, в прошлом году урожайность была около 32 центнеров с гектара, в этом году пока точно сказать невозможно. Потому что в этом году была засушливая погода.

Президент Ильхам Алиев: И в этом году засуха, и в прошлом году была засуха. Но в прошлом году мы смогли обеспечить рекордный уровень урожайности. В Азербайджане урожайность никогда не составляла 32 центнера с гектара. При этом в крупных фермерских хозяйствах она достигла почти 50 центнеров. Ведется ли работа по повторному посеву? Я говорил, Кабинет Министров выделил средства.

Глава Исполнительной власти Агджабединского района Рафил Гусейнов: Да, господин Президент, Вы дали указание, будет посеяна кукуруза.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Главная проблема там - вода. Вы должны довести ее.

Рафил Гусейнов: Господин Президент, мы запланировали в местах, где есть вода, в этом году провести повторный посев на двух тысячах гектарах.

Президент Ильхам АЛИЕВ: У вас 2 тысячи гектаров, по стране - около 100 тысяч гектаров. Это - цель, теперь – как получится.

Рафил Гусейнов: Что касается воды, главное, чтобы орошение не совпало по времени с посевом хлопчатника. В этом году в Агджабеди зерно было высажено примерно на 30 тысячах гектарах, из которых около 8 тысяч гектаров - ячмень, 22 тысячи гектаров - пшеница.

Президент Ильхам Алиев: Какая урожайность была в Агджабеди в прошлом году?

Рафил Гусейнов: В прошлом году - 35 центнеров. С этого года мы планируем вернуться к севообороту. Если мы не вернемся к севообороту, то не сможем обеспечить урожайность. Мы договорились посадить в нашем районе на одном и том же участке в порядке очередности и клевер, потому что не можем приостановить развитие скотоводства, и хлопок. Потому что при посеве хлопка на клеверных полях можно получить очень хороший урожай. Мы планируем за счет севооборота на хлопковых, зерновых и клеверных полях увеличить хлопок до 20 процентов.

Президент Ильхам Алиев: Урожайность?

Рафил Гусейнов: Увеличатся и общий объем собранного хлопка, и урожайность. В этом году хороший хлопок.

Президент Ильхам Алиев: У Вас урожайность и в прошлом году была хорошей.

Рафил Гусейнов: В этом году урожай лучше, чем в прошлом.

Президент Ильхам Алиев: Посевные площади остались такими же?

Рафил Гусейнов: Такими же, но в следующем году мы планируем увеличить посевы хлопчатника на 25 процентов. Потому что сегодня наши зерновые и клеверные поля составляют до 50 тысяч гектаров. Пятьдесят тысяч гектаров дают нам всего 500 рабочих мест. Но мы высаживаем хлопок на 10 тысячах гектаров. Это – 15 тысяч рабочих мест.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, это трудоемкая отрасль. В то же время и зарплата хорошая.

Рафил Гусейнов: Да, доходы в три раза больше. Растет и чистый доход, и общий.

Инам Керимов: Господин Президент, фермеры уже заинтересованы в выращивании хлопка и получении доходов.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Мы вернули интерес к хлопку. В прошлом году мы увеличили урожайность до 29 центнеров с гектара. Это - один из самых высоких показателей в истории Азербайджана. В советское время урожайность с гектара, может, только 3-4 года превышала 30 центнеров. Сейчас мы, можно сказать, приблизились к 30 центнерам. Если урожайность в этом году будет лучше, тогда, конечно, фермеры и работники получат больше дохода.

Рафил Гусейнов: Господин Президент, по сравнению с прошлым годом сейчас плотность выше, получено около 100 процентов всходов. Поэтому в этом году по хлопку ожидается очень хороший результат.

Президент Ильхам АЛИЕВ: К тому же в связи с повторным посевом расширится и наша кормовая база. Вы подсчитали, сколько корма мы получим от кукурузы? Насколько снизится зависимость от импорта?

Инам Керимов: Будет около 1,2 миллиона тонн зеленого корма для силоса, 350 тысяч тонн кукурузы.

Президент Ильхам Алиев: То есть, за рубеж уйдет мало денег.

Инам Керимов: Да, мало.

Рафил Гусейнов: Создание электронного учета очень помогло. Мы уже знаем, как вести учет. А сейчас мы начали налаживать учет домашних хозяйств по району, сколько у них участков, какие там происходят изменения.

Президент Ильхам Алиев: Фермеры тоже знают свою работу.

Инам Керимов: Господин Президент, с Вашего благословения мы начнем уборку урожая.

Президент Ильхам Алиев: Можно начинать?

Инам Керимов: Да, с Вашего благословения.

Президент Ильхам Алиев: Начинайте.

Затем началась уборка зерновых на посевном участке фермера Низами Гусейнова.