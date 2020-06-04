В Агджабеди введено в строй предприятие по переработке семян зерновых культур (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 3 июня в Агджабединском районе введено в строй предприятие по переработке семян зерновых культур.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране реализуются очень важные проекты по развитию ненефтяного сектора, созданию предприятий, производящих продукцию экспортной направленности и, в целом, диверсификации экономики. Исключительное значение в осуществляемой работе имеет создание агропромышленных комплексов. Внедрение новых методов в развитии аграрного сектора, повышении экономического потенциала регионов, укреплении продовольственной безопасности, создание основанных на передовых технологиях агропарков и крупных фермерских хозяйств объединяют в себе важные факторы и цели.

За последние годы с целью развития семеноводства в стране были сооружены заводы по переработке семян зерновых культур в пяти районах, в том числе Агджабединском. Предприятие создано на территории площадью 1 гектар, здесь имеются административное здание, зерноочистительный блок, бункер для зерна и другие сооружения. На остальной территории проведена работа по благоустройству и озеленению.

Глава государства был проинформирован о том, что производственная мощность предприятия составляет 5 тонн в час. Установленные сооружения позволяют очищать перерабатываемый семенной материал на 98 процентов. Расход этих семян при посеве на 20-30 процентов меньше по сравнению с семенами, очищенными в других сооружениях. А это позволяет сократить объем расходуемых для посева семян, а также значительно снизить расходы фермеров при производстве продукции. Главной функцией установленных на заводе 3-тонных силосных сооружений является прием семенного материала, его регулярная подача на линию переработки и обеспечение легкой погрузки хранящихся в этих сооружениях семян в автомобили для перевозки на другие территории. По завершении сезона семенные ресурсы, заготовленные для государственных нужд, будут храниться в этих сооружениях в безопасных условиях. На заводе работой будут обеспечены 25 человек.