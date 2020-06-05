В Агджабеди открылся комплекс ASAN Həyat (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована 3 июня в 17:51)

БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса ASAN Həyat в Агджабеди.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, помощник Президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев проинформировали главу государства о центре.

Было отмечено, что строительство в Агджабеди комплекса ASAN Həyat началось в апреле 2018 года, строительные работы завершились в июне нынешнего года. Общая площадь комплекса составляет 7290 квадратных метров.

Президент Ильхам Алиев ввел комплекс ASAN Həyat в действие.

В комплекс ASAN Həyat входят центры ASAN xidmət, ASAN kommunal, бюро ASAN vəkillik, Центр детского социально-психологического развития и места для отдыха и развлечений граждан. Агджабединский региональный центр ASAN xidmət будет оказывать услуги более 815 тысячам граждан, прописанным в Агджабединском, Агдамском, Бейляганском, Джебраильском, Физулинском, Ходжалинском, Ходжавендском, Шушинском и Зардабском районах. В центре будут работать 207 сотрудников и 45 волонтеров.

В составе Агджабединского комплекса ASAN Həyat начал функционировать 5-й по счету ABAD Food Hall. Здесь, как и в других ABAD Food Hall, организована выставка-продажа продукции, изготовленной ABADовцами непромышленным способом. Число семей ABADовцев юридического лица публичного права ABAD увеличилось в течение 2020 года на 16 и достигло 429, им оказывается около 30 услуг.

Затем Президент Ильхам Алиев был проинформирован об инновациях. Было отмечено, что ASAN Innoland создал ряд новшеств в связи с пандемией, в том числе аппарат искусственного дыхания, произведенный местными стартапами.

Президент Ильхам Алиев: Он прошел испытание?

Ульви Мехтиев: TƏBİB провел испытания, написал заключение, мы рассмотрим в соответствии с данным заключением. А это - для дезинфекции повседневно используемых предметов. Это изготовлено для эскалаторов, по мере вращения проводится дезинфекция ультрафиолетовыми лучами. А это определяет температуру, сжигает вирус, не позволяет ему проникнуть внутрь. Эти маски производятся у нас. Мы раздали их центрам DOST, сотрудники используют их при оказании услуг.

Затем глава государства был проинформирован об аптечном смарт-аппарате. Было отмечено, что с помощью данного аппарата граждане могут выбрать необходимые им лекарства, получить информацию о цене, назначении лекарства, произвести оплату и взять препарат.

Ульви Мехтиев: Гражданин делает оплату через смарт, как бумажными деньгами, так и гяпиками. В течение двадцати секунд аппарат находит нужное лекарство и выдает его.

Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях это имеет особое значение.

Ульви Мехтиев: По Вашему поручению определенные лекарства выдаются бесплатно. Для того, чтобы получить это лекарство, граждане обязательно должны пойти в медицинское учреждение. Но эти смарт-аптеки можно установить повсюду.

Отметим, что аптечные смарт-аппараты местного производства планируется установить на улицах, в крупных торговых центрах, ASAN xidmət. Предусмотрен также экспорт данного аппарата, включающего 500 видов лекарств.

Затем глава государства был проинформирован о дезинфицирующем роботе. Было отмечено, что с помощью данного робота можно дезинфицировать все общественные места. Планируется местное производство этого аппарата, производимого за рубежом. Кроме того, Президент Ильхам Алиев был проинформирован о системе цифровой исполнительной власти. Благодаря работе данной системы можно добиться создания служебного пространства в каждой исполнительной власти. Это позволит сократить количество требуемых документов с 225 до 104.

Одна из инноваций - создание единого портала е-прием для приема граждан в государственных органах в условиях пандемии. Граждане могут записаться на прием, используя мобильный телефон и кабинет, созданный на портале электронного правительства.

Ульви Мехтиев: Для этого устанавливается время приема. В это время и проводится видеоприем. Мы можем даже приоритезировать жалобы. Все это собирается в единой системе и анализируется. Можно классифицировать жалобы.

Кроме того, готова также новая система электронного окрашивания. С ее помощью можно окрасить черно-белые фото- и видеоматериалы.

Отметим также, что на территории, отведенной для Агджабединского комплекса ASAN Həyat, разбит парк, создана стоянка на 100 автомобилей.

После ознакомления с центром Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами ASAN.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Сегодня мы отмечаем открытие очередного Центра ASAN Həyat. Поздравляю вас по этому случаю. По моему указанию в Агджабединском районе создан современный, красивый Центр ASAN Həyat, который сегодня вводится в строй. Ознакомление с центром производит очень приятное впечатление. Прекрасны и внешний облик, и внутренний дизайн, оформление. А главное, гражданам здесь будут оказывать 320 видов услуг. Этой возможностью могут воспользоваться восемьсот тысяч человек, проживающих в данном регионе.

Открытие очередного Центра ASAN xidmət - очень знаменательное событие, так как за короткий срок мы довели количество центров ASAN xidmət до 19, и этот процесс продолжается. В настоящее время предусмотрено строительство восьми центров. Некоторые из них, можно сказать, готовы, а в некоторых работы продолжаются. Таким образом, мы охватим центрами ASAN xidmət всю нашу страну. На самом деле наши планы заключались именно в этом. Когда мы выдвинули данную инициативу, я твердо решил, что если этот опыт окажется положительным, - в чем я не сомневался, - то необходимо создать центры ASAN xidmət по всей стране и оказывать всем гражданам качественные услуги. Мы последовательно выполняем эту работу. Сегодня, открывая данный центр, я увидел, что с начала деятельности ASAN xidmət по настоящее время поступило примерно 38 миллионов обращений. Лучше всего работу ASAN xidmət отражает тот факт, что степень одобрения гражданами составляет 99,4 процента. Можно сказать, что наши граждане на 100 процентов довольны центрами ASAN xidmət. И это естественно. На самом деле наше намерение, желание - создать для людей прекрасное, удобное и прозрачное обслуживание. Нам удалось добиться этого.

Сегодня ASAN xidmət является интеллектуальным продуктом нашей страны. Я уже говорил, хочу сказать еще раз: мы уже экспортируем этот интеллектуальный продукт. С несколькими странами подписаны договоры о создании там наших центров ASAN xidmət. В некоторых странах эти центры уже начали функционировать. Это – наш национальный бренд. Начало деятельности и успешная работа ASAN xidmət - прекрасный результат проводимой в этой области политики. ASAN xidmət - это инновация, при открытии каждого нового центра мне представляют новые инновационные проекты, в том числе и сегодня. После этого подавляющее большинство данных проектов находит отражение в жизни.

Деятельность ASAN xidmət придала мощный импульс и развитию инноваций в Азербайджане. Рад, что именно молодежь представляет и изобретает эти инновации. Таким образом, за короткий срок в области общественных услуг в нашей стране произошли революционные изменения. Возможно, десять лет назад никто и представить себе не мог, что в одном центре можно оказывать 320 услуг. Эти услуги имеют высокий инновативный коэффициент. В то же время в данных центрах обязательна степень прозрачности. То есть, одна из главных особенностей ASAN xidmət заключается в том, что в области общественных услуг он смог защитить людей от взяточничества и коррупции. Общественные услуги являлись, можно сказать, одной из наиболее коррумпированных сфер. Люди неделями, порой месяцами обивали пороги за справкой, которая должна была быть им выдана по закону, упрашивали чиновников, зачастую получали необходимые им документы за взятку. Но вот уже много лет эта практика в Азербайджане полностью устранена. Это говорит еще и о том, что там, где есть твердая воля, продуманная политика и усовершенствованы механизмы исполнения, всегда будет результат.

Как вам известно, ASAN xidmət был создан по моей инициативе и расширил свою деятельность на основании моих указаний. Но создали ASAN xidmət именно вы, молодежь – руководители, кадры, работники ASAN xidmət. Сегодня мы создали такую совершенную систему, что по праву можем гордиться этим. Мы обеспечили удобство людям, справедливость, прозрачность. Поэтому ASAN xidmət - это не просто центр услуг. Это – демонстрация совершенно нового мышления, применение абсолютно новой философии в общественных отношениях. Это – инициатива, крупный проект, полностью согласующийся с современным развитием нашей страны. Он имеет огромное общественное значение. Конечно, ASAN xidmət на столь высокий уровень подняли работающие здесь люди своими заслугами, своими делами. Потому что даже самый хороший проект, инициатива не имеют эффекта, если исполняются неверно.

Очень рад, что абсолютное большинство, можно сказать, все работники центров ASAN xidmət - молодежь. В том числе во всех центрах работают волонтеры. Как мне сообщили, в Агджабединском центре ASAN xidmət будут осуществлять деятельность более 200 работников и 45 волонтеров. На самом деле волонтерское движение в Азербайджане началось с ASAN xidmət. До этого такого движения в Азербайджане не было. После ASAN xidmət волонтеры приступили к деятельности и в других сферах. В том числе волонтерам принадлежат большие заслуги и в проведенных в нашей стране международных спортивных соревнованиях – Европейских играх и Играх исламской солидарности. Без волонтеров мы не смогли бы провести эти крупные соревнования. Сегодня по моему указанию волонтеры работают и в других сферах. Я дал указание привлечь волонтеров к работе в государственных организациях, министерствах, государственных компаниях, с тем чтобы они прошли практику. Ведь сегодняшние волонтеры – это завтрашние руководители. Неслучайно моим Распоряжением нынешний год объявлен "Годом волонтеров". Это еще раз отражает наше внимание и отношение к деятельности волонтеров.

Таким образом, молодежь своей работой в центрах ASAN Həyat, ASAN xidmət оказывают очень большую помощь родине. Конечно, здесь высок и уровень профессионализма. Вообще, как я отметил, в Азербайджане применяется совершенно новая форма общественных отношений, потому что раньше помимо коррупции и взяточничества в сфере общественных услуг, я бы сказал, обыденным явлением стали грубость и равнодушие. А в центрах ASAN xidmət с уважением встречают всех обращающихся сюда граждан, их проблемы решаются оперативно и в прозрачной форме. Поэтому мы можем по праву гордиться тем, что ASAN xidmət - национальный бренд Азербайджана. Неслучайно ООН высоко оценила работу центров ASAN xidmət, присудила им специальную награду. Конечно, популяризация этой службы в международной плоскости играет роль и в формировании правильного представления о нашей стране.

Мы открыты к сотрудничеству. Как я отметил, мы уже проделали работу с несколькими странами по созданию там этих центров, предприняты соответствующие шаги. На очередном этапе как в нынешнем, так и в следующем году планируется открыть новые центры в регионах и в городе Баку. В настоящее время в Баку функционируют пять центров. Но, насколько мне известно, в некоторых центрах наблюдается большая плотность посетителей, потому что, во-первых, увеличилось количество услуг. Когда ASAN xidmət начинал свою деятельность, количество услуг, если не ошибаюсь, составляло около 100, а сегодня – 320. Таким образом, увеличиваются и население, и количество обращений. Поэтому было принято решение о создании в городе Баку еще двух центров. В то же время планируется открыть по два центра в Сумгайыте и Гяндже, а также в других городах.

Если учесть, что функционируют 10 выездных автобусов ASAN xidmət, то считаю, что в предстоящие 2-3 года мы охватим все регионы нашей страны и будем оказывать людям прекрасные услуги. При открытии каждого нового центра я вижу и новшества, потому что ASAN xidmət расширяет свою деятельность, уже функционирует такой бренд, как ABAD, государственная поддержка играет особую роль в развитии семейных хозяйств. Семейные хозяйства, функционирующие в различных местах страны, уже поставляют свою продукцию на рынок, а также начинают экспортировать ее. Это тоже большой вклад в общее экономическое развитие.

Как вам известно, в настоящее время мы уделяем серьезное внимание программе самозанятости. В нынешнем году к программе будет привлечено по меньшей мере 10 тысяч человек. В том числе большой поддержкой для программы самозанятости являются небольшие производственные участки, создаваемые по линии ABAD. Мне известно, что по моему призыву частные компании также заключили договоры с ABAD, выделили средства, чтобы работа в этой сфере получила более широкий размах.

Этот центр станет новым центром услуг, отдыха, а также развлечений для Агджабединского района. Здесь функционируют два кинотеатра. Насколько мне известно, кинотеатра в городе Агджабеди нет. Здесь имеются возможности для проведения молодежью своего досуга, работает торговый центр ABAD. Поэтому этот центр будет привлекать людей. Агджабединская молодежь обеспечивается здесь работой. Как я уже отметил, создается более 200 рабочих мест, где будет работать молодежь.

Создание данного центра в Агджабединском районе неслучайно. Агджабеди является одним из крупнейших районов нашей страны по численности населения. Агджабеди расположен на карабахской земле, и в последние годы для развития района многое сделано. Это моя 7-я поездка в Агджабеди в качестве Президента, и за эти годы была проделана большая работа. В Агджабеди полностью обновлена инфраструктура. В прежние годы были проблемы с электроэнергией. Сейчас эти проблемы устраняются. Открывающаяся сегодня в Агджабеди новая подстанция будет бесперебойно снабжать район энергией. Уровень газификации в Агджабеди превышает 90 процентов. Всего несколько лет назад люди вообще забыли о существовании газа. Город и села не были газифицированы. Сегодня газоснабжение превышает 90 процентов. Прокладка новых дорог. В моих очередных распоряжениях предусмотрено выделение дополнительных средств на создание новой дорожной инфраструктуры. Как мне сообщили, реконструируются 60 процентов городских и сельских дорог Агджабединского района. У нас есть программы и для остальных 40 процентов. Это закреплено в Государственной программе социально-экономического развития регионов. Мы благоустроим все дороги.

Решается проект питьевой воды. Сегодня мы отметим подачу питьевой воды в город Агджабеди. Это тоже крупный проект, так как питьевая вода всегда являлась большой проблемой в Агджабеди. Этот вопрос также находит решение. Моим Распоряжением пробурено 115 субартезианских скважин для обеспечения оросительной водой, будет пробурено еще 30, так как вода – один из основных факторов для развития сельского хозяйства.

Построена районная центральная больница. Это – одна из крупнейших больниц в районах нашей страны. Она оснащена оборудованием, отвечающим современным стандартам. Олимпийский спортивный комплекс, Карабахский центр мугама, комплекс ASAN Həyat - все это работа, проделанная по моей инициативе и за счет государственного бюджета. В инфраструктуру, социальные объекты Агджабединского района, проекты, предусмотренные для решения проблем, беспокоящих людей, вложены крупные средства. Это еще раз говорит о том, что повсеместно в нашей стране работа должна проводиться на таком уровне, по плану, последовательно, с правильным определением приоритетов. Мы сделали это. Если бы не были реализованы инфраструктурные проекты, другие проекты вообще не имели бы смысла. Мы заложили эту основу. Поэтому экономическое развитие должно идти более высокими темпами.

Мы полностью обеспечили сельское хозяйство техникой. Сегодня в Агджабеди уже был дан старт сезону жатвы. Мы полностью обеспечили зерноуборочными и хлопкоуборочными комбайнами не только Агджабединский район, но и всю нашу страну, причем комбайнами производства самых передовых компаний мира. Наши сельчане, фермеры этого не видели. Они еле-еле ремонтировали вышедшие из строя комбайны, оставшиеся с советских времен, пытались обслуживать их. Те же постоянно ломались и выходили из строя. Несколько лет снабжения техникой вообще не было. Поэтому земли оставались бесхозными, не возделывались. Мы решили и это. Это прекрасная основа. Сегодня создана вся инфраструктура, есть снабжение техникой. Теперь слово за предпринимателями. В Агджабеди создано четыре крупных фермерских хозяйства. Особенность фермерских хозяйств в зерноводстве в том, что в них урожайность намного выше средней урожайности по стране, в том числе в хлопководстве. Таким путем мы добьемся развития страны и обеспечим диверсификацию экономики.

Конечно, возвращаясь к деятельности ASAN xidmət, еще раз хочу сказать: на примере этой службы виден наш современный подход. Мы видим и доказываем, что с коррупцией и взяточничеством можно не только вести борьбу, но и добиться в этом успеха. Мы используем все средства. Разумеется, считаю, что основную роль здесь играют меры системного характера, так как на примере ASAN xidmət мы видим, что здесь это возможно. Поэтому институциональными мерами системного характера мы сужаем поле деятельности для коррупции, теневой экономики. Параллельно принимаются и будут приниматься административные меры и меры наказания. Общественность Азербайджана информируется об этом. Могу сказать, что в тысячах адресованных мне писем наша борьба с коррупцией и взяточничеством получает высокую оценку. Граждане одобряют это, и мы видим, что с мест уже начинают поступать сигналы. Еще раз хочу сказать: обязательно нужен общественный контроль. Каждый сигнал, связанный с чиновничьим произволом, будет рассмотрен. Естественно, эти сигналы должны быть справедливыми. Здесь тоже нельзя допускать какой-либо очернительской кампании и подходить стихийно. Каждый сигнал будет серьезно рассмотрен, потому что не исключено, что кто-то может подбросить ложную информацию, кто-то кому-то не нравится, может что-то о нем написать, есть и такое. Поэтому в первую очередь должны быть обеспечены справедливость и общественный контроль. Уверен, что мы одержим победу и в борьбе с коррупцией и взяточничеством. Неслучайно Всемирная организация здравоохранения, высоко оценив работу, проделанную в области борьбы с пандемией, назвала Азербайджан образцовой страной. Возможно, аналогичные мысли прозвучали и в отношении других стран, но я не слышал. Что же касается Азербайджана, то Всемирная организация здравоохранения, организация, которая руководит работой во всей сфере здравоохранения в мировом масштабе и координирует эту работу, назвала Азербайджан образцовой страной.

Все это еще раз показывает, что, во-первых, Азербайджан – сильное государство, во-вторых, в центре нашей политики находятся гражданин Азербайджана, его здоровье. Это доказывает, что наши меры целенаправленны, эффективны, это – своевременные, смелые шаги. Для охраны жизни людей мы сознательно пошли на экономический спад и экономические потери. Израсходовали и расходуем миллиарды манатов, несмотря на то, что цены на нефть упали. Здоровье людей - на первом месте. Это свидетельствует о том, что в самые сложные, кризисные моменты мы можем предпринять правильные шаги и проявить твердую волю. Ежедневно я получаю от людей сотни писем благодарности. В печати публикуется только часть их. В этих письмах люди выражают признательность. Для меня самая высокая оценка проделанной работы – отношение к ней граждан.

Хочу еще раз сердечно поздравить вас с этим замечательным событием. Хочу пожелать вам успехов в делах. Уверен, что вы, работники ASAN xidmət, волонтеры, своими делами внесете вклад в общее развитие нашей страны. Еще раз поздравляю. Спасибо.

Х Х Х

Выступивший затем сотрудник Агджабединского центра ASAN Xidmət Турал Нагиев сказал:

- Уважаемый господин Президент, приветствую Вас в родном краю нашего Карабаха – Агджабеди. Я очень горжусь тем, что выступаю сегодня перед Вами.

Уважаемый господин Президент, в соответствии с тенденциями развития нашей государственности, независимости чрезвычайно важным фактором является получение нашей молодежью хорошего образования и превращение ее в ведущую силу. В этом контексте благодаря таким мероприятиям, проведенным под Вашим руководством, придан импульс развитию азербайджанской молодежи, они сыграли большую роль в нашем самоутверждении в обществе. Подтверждением моих слов является то, что центры ASAN Xidmət, автором которых Вы являетесь и которые признаны в мире как азербайджанский бренд, превратились в важное направление в государственном управлении. Так, центры ASAN Xidmət, которые с момента создания поставили перед собой такую важную задачу, как обеспечение прозрачности, борьба с коррупцией, повышение эффективности институциональных реформ в электронной сфере и, наконец, на основании Вашего поручения – достойное оказание услуг гражданам, сегодня, как Вы только что сказали, ответили на 38 миллионов обращений граждан. Еще один отрадный факт заключается в том, что в оказании данных услуг участвовали 4500 работников службы. Абсолютное большинство их – молодежь.

Господин Президент, вирус COVID-19 все еще сохраняет свое глобальное влияние. Несмотря на это, благодаря своевременным и безотлагательным мерам, принятым государством с самого начала появления вируса, ущерб от пандемии был сведен до минимума. Также считаем, что проведенные по Вашей инициативе и под Вашим руководством посредством видеоконференций мероприятия с руководителями стран мира, международных организаций, а также известных гигантских компаний придали еще большую организованность общей борьбе с пандемией. На фоне данных мер хотелось бы отметить, что 14 мая был проведен межправительственный веб-форум ASAN Qlobal по борьбе с COVID-19. Организатором веб-форума стало Государственное агентство. На форуме было отмечено, что в период пандемии гражданам в нашей стране был обеспечен удобный, оперативный и непрерывный доступ к услугам во многих сферах с использованием инноваций и новых технологий. Многие государства направили официальные обращения для того, чтобы воспользоваться этой возможностью и опытом.

Уважаемый господин Президент, в заключение своего выступления хочу сказать, что все сказанное мною отражает внимание и заботу руководства страны о народе, непосредственно молодежи. А мы, молодежь, понимая стоящую перед нами задачу, должны получить хорошее образование, до тонкостей освоить свою профессию, любить свою Родину, передать это наследие грядущим поколениям. Да здравствует наше государство и его независимая, современная и решительная молодежь!

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Выступившая затем волонтер ASAN Айтадж Абдуллаева сказала:

- Уважаемый господин Президент, прежде всего, приветствую Вас. Очень рады видеть Вас в нашем родном Агджабеди. Жители Агджабеди, в том числе и мы, молодежь, с нетерпением ожидали дня открытия в нашем районе центра ASAN xidmət. С одной стороны, жители региона совершенно прозрачно в одном месте будут пользоваться множеством государственных и частных услуг, а с другой, - появятся дополнительные возможности для нашей молодежи. Мы и многие такие же молодые люди, как мы, являясь частью данной структуры, хотим работать на добровольной основе, приносить пользу нашему государству и народу.

Уважаемый Президент, говорят "Истинная сила людей проявляется в самые сложные моменты". Сегодня, в период пандемии, Ваше участие здесь придает нам дополнительные силы. В эти сложные дни мы еще раз стали свидетелями единства народа, сплотившегося под Вашим лозунгом "Мы сильны вместе!". Мы, волонтеры, в "Год волонтеров" не смогли остаться в стороне от этого процесса.

В одном из своих выступлений Вы обратились к нам, волонтерам, призывая обеспечить нужды одиноких людей. После этого волонтеры мобилизовались по всей стране. Как волонтеры ASAN мы обеспечили более тысячи одиноких людей в возрасте старше 65 лет продовольствием и медикаментами. С момента объявления карантина мы вместе с медицинскими работниками помогали встречать, информировать наших граждан в аэропорту и обеспечивать их необходимыми медицинскими принадлежностями. Мы, волонтеры ASAN, став донорами для людей, нуждающихся в крови, страдающих заболеваниями крови, помогли сохранить им жизнь. Мы обеспечили продовольствием более 2 тысяч детей, нуждающихся в особой заботе, и их семьи. Мы увидели проявление подлинной самоотверженности в "Год волонтеров". Мы абсолютно уверены в том, что, как Вы сказали, национальное согласие, ответственность, национальное единство позволят нам победить эту болезнь.

Сегодня мы, представители карабахской молодежи, совершенно спокойны, так как знаем, что есть государство, на которое можем опереться, и есть Вы, господин Президент. В то же время и государство может положиться на нас, потому что мы, как и другие волонтеры, сделаем все возможное для благосостояния нашего народа и государства. Мы благодарны Вам за то, что Вы всегда рядом с нами. Хочу также отметить, что мы тоже всегда рядом с Вами.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Еще раз поздравляю вас. Желаю вам успехов. Берегите себя, соблюдайте дистанцию с гражданами.