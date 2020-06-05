Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию реконструированной электрической подстанции «Агджабеди-2» (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована 3 июня в 18:53)

БАКУ /Trend/ - 3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реконструкции 110/35/10-киловольтной электроподстанции "Агджабеди-2".

Об этом в среду передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о том, что после проведения капитальной реконструкции на 35-киловольтной подстанции на территории Агджабединского района с целью улучшения электроснабжения потребителей был повышен класс напряжения, а после строительства 110/35/10-киловольтной подстанции "Агджабеди-2" установленная мощность подстанции была доведена с 17,5 МВА до 40 МВА. Посредством этой подстанции будет обеспечено бесперебойное и устойчивое электроснабжение объектов социально-экономического назначения, мелиоративных и оросительных систем в городе Агджабеди, прилегающих селах и поселках, а также вынужденных переселенцев из Лачинского района, размещённых на территории Тахтакерпю, и воинских частей. Сдача подстанции в эксплуатацию улучшит снабжение электроэнергией в целом 6 093 абонентов, 5 262 из которых относятся к категории "население", а 831 – "ненаселение". Подстанция оснащена отвечающим международным стандартам электрооборудованием современного типа, электронным реле защиты и системой автоматики, подключена к диспетчерской системе SKADA, управляемой дистанционно. С соединением подстанции с 330-киловольтными распределительными подстанциями "Имишли" и "Агджабеди" было обеспечено подключение ее к схеме кольцевого электроснабжения, что повысило стабильность и безопасность энергоснабжения потребителей, особенно населения.

Глава государства ввел в действие электроподстанцию "Агджабеди-2".