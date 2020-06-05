Президент Ильхам Алиев: Каждый сигнал, связанный с чиновничьим произволом, будет рассмотрен

БАКУ /Trend/ - Каждый сигнал, связанный с чиновничьим произволом, будет рассмотрен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с волонтерами ASAN в Агджабеди.

"Возвращаясь к деятельности ASAN xidmət, еще раз хочу сказать: на примере этой службы виден наш современный подход. Мы видим и доказываем, что с коррупцией и взяточничеством можно не только вести борьбу, но и добиться в этом успеха. Мы используем все средства. Разумеется, считаю, что основную роль здесь играют меры системного характера, так как на примере ASAN xidmət мы видим, что здесь это возможно. Поэтому институциональными мерами системного характера мы сужаем поле деятельности для коррупции, теневой экономики", - сказал глава государства.

По его словам, параллельно принимаются и будут приниматься административные меры и меры наказания. "Общественность Азербайджана информируется об этом. Могу сказать, что в тысячах адресованных мне писем наша борьба с коррупцией и взяточничеством получает высокую оценку. Граждане одобряют это, и мы видим, что с мест уже начинают поступать сигналы. Еще раз хочу сказать: обязательно нужен общественный контроль. Каждый сигнал, связанный с чиновничьим произволом, будет рассмотрен. Естественно, эти сигналы должны быть справедливыми. Здесь тоже нельзя допускать какой-либо очернительской кампании и подходить стихийно. Каждый сигнал будет серьезно рассмотрен, потому что не исключено, что кто-то может подбросить ложную информацию, кто-то кому-то не нравится, может что-то о нем написать, есть и такое. Поэтому в первую очередь должны быть обеспечены справедливость и общественный контроль", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Уверен, что мы одержим победу и в борьбе с коррупцией и взяточничеством, добавил он. "Неслучайно Всемирная организация здравоохранения, высоко оценив работу, проделанную в области борьбы с пандемией, назвала Азербайджан образцовой страной. Возможно, аналогичные мысли прозвучали и в отношении других стран, но я не слышал. Что же касается Азербайджана, то Всемирная организация здравоохранения, организация, которая руководит работой во всей сфере здравоохранения в мировом масштабе и координирует эту работу, назвала Азербайджан образцовой страной", - добавил глава государства.

По его словам, все это еще раз показывает, что, во-первых, Азербайджан - сильное государство, во-вторых, в центре нашей политики находятся гражданин Азербайджана, его здоровье. "Это доказывает, что наши меры целенаправленны, эффективны, это - своевременные, смелые шаги. Для охраны жизни людей мы сознательно пошли на экономический спад и экономические потери. Израсходовали и расходуем миллиарды манатов, несмотря на то, что цены на нефть упали. Здоровье людей - на первом месте. Это свидетельствует о том, что в самые сложные, кризисные моменты мы можем предпринять правильные шаги и проявить твердую волю. Ежедневно я получаю от людей сотни писем благодарности. В печати публикуется только часть их. В этих письмах люди выражают признательность. Для меня самая высокая оценка проделанной работы - отношение к ней граждан", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.