МИД Азербайджана: Армения может столкнуться с тяжелыми последствиями

Политика 5 июня 2020 12:42 (UTC+04:00)
МИД Азербайджана: Армения может столкнуться с тяжелыми последствиями

БАКУ/Trend/ - МИД Армении, комментируя заявления азербайджанской стороны с критикой в адрес армянских властей, утверждает, что это опасно для Армении и региона.

Об этом глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала, комментируя очередное заявление МИД Армении, сообщает в пятницу Trend.

«Стиль обращения и манера поведения, которые в последнее время демонстрирует руководство Армении, нуждаются в особых комментариях. Вместо того, чтобы устранить последствия начатой ими войны, Армения усиливает оккупацию признанных на международном уровне территорий Азербайджана, нарушая права сотен тысяч вынужденных переселенцев. Это свидетельствует о том, что стоящие во главе Армении лица не только не осознают свою ответственность, но и равнодушны к будущему своей страны и ее населения. Однозначная позиция международного сообщества, осуждающего оккупацию Арменией азербайджанских территорий, ответственной за кровопролитие среди тысяч мирных жителей, уничтоженную жизнь, нарушенные права сотен тысяч человек, грубое нарушение международных обязательств, а также соответствующие решения Европейского суда по правам человека, не дают Армении морального права говорить о праве, законах, демократии, тем более, читать нотации другим.

Опыт показывает, что когда у армянской стороны не остается больше аргументов и нечего сказать, Ереван прибегает к теме «антиармянских настроений» в Азербайджане. Однако руководство страны-агрессора, которое делает вид, что не видит, что в корне этого раздора между двумя народами региона стоят необоснованные территориальные претензии и агрессивная политика Армении, не предпринимает никаких шагов для устранения последствий этой вражды и конфликта, проводит слепую политику, далекую от реальности, прагматизма и конструктивизма. В результате этой политики, в первую очередь Армения может столкнуться с тяжелыми последствиями. Если руководство этой страны, как это озвучивается в официальных заявлениях Еревана, думает о мире и безопасности в регионе, то должно вывести оккупационные силы с территории Азербайджана, и готовить свое население к миру. А политическую волю демонстрировать конкретными результатами, достигнутыми за столом переговоров. Потому что терпение Азербайджана и международных посредников не безгранично», - подчеркнула Лейла Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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