Федеральное министерство: Германия поддерживает усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Германия как член Минской группы ОБСЕ поддерживает усилия сопредседателей по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал в пятницу источник в Федеральном министерстве иностранных дел Германии, отвечая на вопрос Trend о приоритетах этой страны в период председательства в Совете Европейского Союза, которое вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Источник отметил, что в целом Германия привержена делу содействия мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе «Восточного партнерства» на основе принципов и норм международного права.

«Германия придает большое значение своим отношениям с Азербайджаном, в частности в рамках программы «Восточного партнерства», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время председательства страны вместе с институтами ЕС запланирован ряд мероприятий в областях молодежного сотрудничества, окружающей среды и развития бизнеса со странами «Восточного партнерства».

По словам источника, Германия также будет уделять особое внимание вопросам оказания помощи странам «Восточного партнерства» в преодолении последствий COVID-19.

(Автор: Ляман Зейналова)

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