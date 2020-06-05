Спикер парламента Азербайджана обратилась к гражданам в связи с правилами, введенными на выходные
БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова призвала соблюдать правила, введенные Оперативным штабом, сообщает в пятницу Trend.
Она отметила, что в стране осуществляются меры по предотвращению распространения коронавируса в стране: «Граждане должны выполнять возложенные на них обязательства».
Спикер парламента Азербайджана напомнила, что Президент Ильхам Алиев, принимая 3 июня участие в открытии Музея государственной символики в Тертере, использовал защитную маску, поэтому это должно быть примером для каждого гражданина Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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