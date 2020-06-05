БАКУ /Trend/ - Названа дата проведения следующего заседания парламента Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Как сказала на сегодняшнем заседании в рамках внеочередной сессии председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, заседание состоится 12 июня.

Отметим, что сегодня парламент рассмотрел четыре вопроса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)