Названа дата проведения следующего заседания парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Названа дата проведения следующего заседания парламента Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.
Как сказала на сегодняшнем заседании в рамках внеочередной сессии председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, заседание состоится 12 июня.
Отметим, что сегодня парламент рассмотрел четыре вопроса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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