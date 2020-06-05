Афет Гасанова: Статистика последних дней сделала неизбежным ужесточение карантинного режима в выходные дни

БАКУ/Trend/ - Системные и широкомасштабные меры, которые заблаговременно были предприняты в Азербайджане, позволили предотвратить широкое распространение коронавируса в стране. Однако статистика последних дней, то есть, существенное увеличение числа зараженных по соотношению с числом вылечившихся, вновь поставила нас лицом к лицу с вирусной угрозой.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Она отметила, что число зараженных стало расти после поэтапного смягчения карантинного режима: «По мере роста инфицированных растет и число больных, находящихся в тяжелом состоянии, а также скончавшихся. Более того, увеличивается нагрузка врачей в больницах. Если подобная динамика продолжится, то это может привести к возникновению критической ситуации в стране и к большим человеческим потерям».

Гасанова подчеркнула, что для предотвращения этой ситуации возникает необходимость в ужесточении карантинного режима: «Поэтому решение Оперативного штаба при Кабмине об ужесточении карантинного режима в выходные дни считаю правильным. Эта мера нацелена на защиту здоровья граждан и предотвращение широкого распространения коронавируса. Следует отметить, что такие меры практикуются в мире, и в ряде стран за месяц до этого применялся жесткий карантинный режим в выходные дни. Несмотря на то, что до настоящего времени в Азербайджане не было необходимости для введения подобных ограничений, к сожалению, статистика последних дней делает неизбежным ужесточение карантинного режима».

Депутат Милли Меджлиса добавила, что безразличное отношение ряда граждан к рекомендациям Оперативного штаба при Кабмине, несоблюдение правил после смягчения карантинного режима привели к росту числа инфицированных в стране: «Граждане должны учесть, что для достижения положительных результатов в рамках мер, предпринимаемых государством, каждый гражданин должен со всей ответственностью соблюдать предписанные правила и придерживаться ограничений в период режима карантина».

Напомним, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет ужесточен карантинный режим.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)