В Нахчыванском гарнизоне прошли соревнования на первенство по атлетике и гимнастике (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванском гарнизоне прошло первенство по атлетике и гимнастике среди военнослужащих. Победителями стали спецназовцы Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, в состязаниях на первенство в составе 15 команд приняли участие 220 спортсменов.

В состязаниях, организованных под девизом "Служба Родине, народу и государству - смысл нашей жизни", атлеты и гимнасты соревновались в различных упражнениях, как то подтягивание на перекладине, подъем-переворот, прямой угол на брусьях, прыжки в длину и высоту, бег на 100 и 3000 метров, бег-эстафета на 400 метров.

По итогам, в командном зачете первое место заняли спецназовцы, второе место - военнослужащие Отдельной оперативной бригады Внутренних войск "Нахчыван", третье место - мотострелки.

Командование Отдельной общевойсковой армии вручило победителям почетные дипломы, грамоты и кубки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)