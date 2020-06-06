Джейхун Мамедов: Пропаганда фашизма и терроризма занимает одно из главных мест в политике Армении

БАКУ /Trend/ - Пропаганда фашизма и терроризма занимает одно из главных мест в политике Армении.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов.

По его словам, еще одним подтверждением этого является возведение в Армении памятника фашисту Нжде, который преподносится армянскому обществу в качестве героя.

Мамедов отметил, что Армения является моноэтнической страной: "В этой стране существует нетерпимость в отношении всех остальных народов. В прошлом веке армяне неоднократно совершали акты геноцида против азербайджанского народа. Армения и сегодня продолжает проводить такую политику".

Депутат напомнил, что в конце 80-х годов прошлого столетия армяне депортировали всех азербайджанцев, живущих в Армении. Армения оккупировала Нагорный Карабах, совершила Ходжалинский геноцид: "Армения пытается отделить Нагорный Карабах от Азербайджана. Но Азербайджан никогда этого не допустит. Сегодня армия Азербайджана находится в числе 50 сильнейших армий мира, и многократно превосходит армянскую армию как с точки зрения материального оснащения, так и боевого духа. Наша страна развивается высокими темпами, успешно реализует региональные и международные проекты, в Армении же царят нищета и бедность. Экономический кризис в этой стране углубляется с каждым днем".

Мамедов добавил, что сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан осуществляет успешную внешнюю политику: "Несмотря на все попытки оккупационного режима, он не признается, и не будет признан ни одним государством в мире. Международное право, историческая истина на нашей стороне. Мы уверены, что в скором времени освободим свои земли от оккупации, и в Карабахе начнут проводиться работы по восстановлению и созиданию".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.