Парламентский комитет Азербайджана по региональным вопросам проведет заседание

БАКУ/Trend/ - Сегодня будет проведено заседание комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на парламент.

На заседании будет рассмотрен законопроект о частичном внесении изменений в административно-территориальное разделение Бабекского района Нахчыванской АР.

На заседании депутаты выскажут мнения по данному законопроекту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)