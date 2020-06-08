Парламентский комитет Азербайджана по региональным вопросам проведет заседание
БАКУ/Trend/ - Сегодня будет проведено заседание комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на парламент.
На заседании будет рассмотрен законопроект о частичном внесении изменений в административно-территориальное разделение Бабекского района Нахчыванской АР.
На заседании депутаты выскажут мнения по данному законопроекту.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Айдын Мирзазаде: Часть общества все еще несерьезно относится к необходимости использования защитных масок
ГУГДП Азербайджана: За сутки к ответственности привлечены свыше 2500 водителей, нарушивших правила карантина
Соблюдение законов и правил - вот единственный путь победы над коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125, скончались 4 человека – Оперативный штаб
Комиссия в расширенном составе провела мониторинг состояния картин в Азербайджанском Национальном Музее Искусств (ФОТО)