Артиллерийские подразделения азербайджанской армии провели учения по боевой стрельбе - (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения по боевой стрельбе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе учений, артиллерийские подразделения совершили марш, вышли в районы сосредоточения, и, заняв огневые позиции, осуществили боевую стрельбу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)