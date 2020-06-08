Артиллерийские подразделения азербайджанской армии провели учения по боевой стрельбе - (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения по боевой стрельбе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе учений, артиллерийские подразделения совершили марш, вышли в районы сосредоточения, и, заняв огневые позиции, осуществили боевую стрельбу.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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