Гора «Бешбармаг» объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня подписал распоряжение о создании Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг».

В распоряжении говорится, что, учитывая важность этого природного объекта для исторического и культурного наследия Азербайджана, с целью сохранения культурного и природного наследия на близлежащих территориях, а также развития здесь туризма, гора Бешбармаг в селе Галашыхы Сиязаньского района объявляется Государственным историко-культурным и природным заповедником «Гора Бешбармаг».

Государственному агентству по туризму поручено обеспечить управление Государственным историко-культурным и природным заповедником «Гора Бешбармаг».

Кабмину поручено совместно с Государственным агентством по туризму, министерством экономики, министерством экологии и природных ресурсов, Национальной академией наук Азербайджана и Исполнительной властью Сиязаньского района за два месяца утвердить и утвердить границу и зону охраны Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг»; в трехмесячный период установить особый режим территории Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг», и проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Необходимые расходы в связи с деятельностью Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг» будут осуществляться за счет средств, предусмотренных для Государственного агентства по туризму в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год.