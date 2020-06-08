Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Беларуси
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Роману Головченко по случаю его назначения на должность премьер-министра Беларуси.
Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Кабинета министров, Али Асадов отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Беларусью, которые основываются на традициях крепкой дружбы, сотрудничестве и взаимоподдержке.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Беларусью и в дальнейшем будут укрепляться и расширяться совместными усилиями.
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