Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Беларуси

Политика 8 июня 2020 20:34 (UTC+04:00)
Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Беларуси

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Роману Головченко по случаю его назначения на должность премьер-министра Беларуси.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Кабинета министров, Али Асадов отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Беларусью, которые основываются на традициях крепкой дружбы, сотрудничестве и взаимоподдержке.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Беларусью и в дальнейшем будут укрепляться и расширяться совместными усилиями.

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