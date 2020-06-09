Турал Гянджалиев: Марионеточный «глава» вымышленного режима прекрасно понимает, что день правосудия близок

БАКУ/Trend/ - Бредовыми суждениями Араик Арутюнян - непризнанный "глава" вымышленного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, вновь попытался остаться на повестке дня.

Об этом руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев сказал, комментируя выступление "главы" вымышленного режима, созданного Арменией в оккупированном Карабахском регионе Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Гянджалиев отметил, что никого не удивляет обеспокоенность преступника и коррупционера, нажившего себе богатство, грабя оккупированные территории Азербайджана, а также сотрудничая с такими бандитами, как Серж Саргсян и Роберт Кочарян, совершившими преступления против человечества: "Марионеточный "глава" вымышленного режима прекрасно понимает, что день, когда он и ему подобные предстанут перед законом Азербайджана, очень близок, и уйти от ответственности будет невозможно.

Очень важно отметить, что поскольку Нагорно-Карабахский регион Азербайджана оккупирован Арменией, то армянских жителей региона принудительно держат в плену оккупационного режима страны-агрессора. Как заявил Президент Ильхам Алиев, территориальная целостность Азербайджана скоро будет восстановлена, и наш Нагорно-Карабахский регион будет очищен от таких марионеток, как Араик. Совместное проживание в условиях мира армянской и азербайджанской общин данного региона в рамках международно признанных границ Азербайджана в скором времени будет обеспечено».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)