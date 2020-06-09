Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Стала известна повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 12 июня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на парламент.

В повестку заседания включены 7 вопросов:

1. Законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год» (второе чтение);

2. Законопроект об изменении в закон «О Судебно-правовом совете» (второе чтение);

3. Законопроект о поправке в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение);

4. Законопроект о частичном изменении в административно-территориальном делении Бабекского района Нахчыванской АР;

5. Законопроект о поправках в законы «О санитарно-эпидемиологическом здоровье», «О недрах Земли» и «Об охране окружающей среды»;

6. Законопроект о поправках в Гражданский кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, в законы «О государственном реестре недвижимости» и «О рекламе»;

7. Законопроект о поправке в закон «О государственной пошлине» (первое чтение).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)