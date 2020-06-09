Состоялась встреча межпарламентской Рабочей группы Азербайджан-Испания и временного поверенного в делах Испании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана прошла встреча временного поверенного в делах Испании в Азербайджане Игнасио Санчесом Табоада и представителей Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Испания, сообщает во вторник Trend.

Во встрече участвовали руководитель Рабочей группы, депутат Севиль Микаилова и член группы, депутат Турал Гянджалиев.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по развитию межпарламентских связей двух стран, подчеркнуто развитие связей между Сенатом и Конгрессом Испании и Милли Меджлисом.

На встрече также было подчеркнуто, что обе страны страдают от сепаратизма - до внимания гостя было доведено, что Армения более 25 лет держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в ответ на которую Совет безопасности ООН принял резолюции №№ 822, 853, 874 и 884.

Эти резолюции СБ ООН подтверждают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международных границ, и требуют незамедлительного, полного и безоговорочного вывода захватнических войск Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана, призывают к восстановлению взаимных связей, обеспечив возвращение беженцев и вынужденных переселенцев. Однако до настоящего времени требования этих резолюций не выполнены Арменией, и азербайджанские территории все еще находятся под оккупацией.

В заключение было принято решение о том, чтобы для интенсификации деятельности Рабочей группы были организованы встречи ознакомительного характера членов Группы с испанскими парламентариями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)