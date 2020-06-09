Президенту пишут: Благодаря Вашей продуманной, дальновидной политике Азербайджан добился больших успехов, смог преодолеть трудности

БАКУ /Trend/ - Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву продолжают поступать многочисленные благодарственные письма от граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет несколько из этих писем.

Вынужденная переселенка из Агдамского района Сабах Мустафаева пишет: «Уважаемый господин Президент, в результате армянской агрессии я уже около 30 лет как покинула свой родной край и поселилась в Гейчае. В 2019 году по Вашему поручению в городе Гейчай было построено жилое здание для вынужденных переселенцев и беженцев. Я также обратилась для получения квартиры в этом доме. После рассмотрения моего обращения я получила радостную весть. Мне была предоставлена квартира в этом доме. Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за то, что в столь пожилом возрасте подарили мне такую радость. Я, как мать, преклоняюсь перед Вами и Мехрибан ханым за Вашу заботу и гуманизм.

Из города Ширван пишет Мелек Акберзаде: «Уважаемый господин Президент, мы верим, что в результате борьбы, проводимой под Вашим руководством в нашей стране против пандемии коронавируса, превратившейся в самую опасную беду для всего человечества, наше государство и народ избавятся от этой страшной болезни. Благодаря Вашей продуманной, дальновидной политике Азербайджан достиг больших успехов и смог преодолеть трудности. Каждое решение, принятое Вами в первоначальном этапе пандемии, все предпринимаемые Вами меры за короткое время дали свои положительные результаты. Сегодня несмотря на рост количества случаев заражения, мы уверены, что в результате предпринимаемых мер сможем полностью избавиться от этой беды. Вы, думая о народе даже в самые тяжелые дни, находясь рядом с ним, как настоящий лидер, еще раз выполнили свою священную миссию. Мы всегда верили в Вас и сегодня верим. Уважаемый Президент, желаю Вам успехов в каждом шаге, предпринимаемом Вами во имя развития нашей страны, счастливого будущего нашего народа. Вы всегда опираетесь на народ, а наш народ всегда опирается на Вас».

Эльнара Рашидова из Бинагадинского района Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, пандемия COVID-19, охватившая весь мир, не обошла стороной и нашу страну. Однако благодаря работе, осуществляемой при Вашей поддержке, наша страна по сравнению с другими странами понесла меньше потерь. В период пандемии COVID-19 Вы, демонстрируя большую

самоотверженность, осуществляете успешную работу по удовлетворению как материальных, так и моральных потребностей людей, а также защите здоровья населения. Вы с первых дней распространения коронавируса находитесь рядом с гражданами, оказываете им помощь. Господин Президент, мы еще раз убедились, что у нас есть руководитель, на которого мы можем положиться даже в самые трудные дни. Азербайджанский народ всегда поддерживает Вас. Да хранит Аллах Вас и наш народ!».

Азер Махмудов из города Мингячевир пишет: «Многоуважаемый Президент, господин Верховный Главнокомандующий, в результате Ваших дальновидных и верных решений в то время, когда даже развитые страны мира страдают от стремительного распространения этой болезни, азербайджанский народ живет в спокойных условиях. От имени нашей семьи выражаю Вам признательность. Конечно, сколько бы мы не благодарили Вас, все мало. Пишу эти слова с чувством большой гордости. Мы гордимся Вами. Да хранит Вас Аллах!».

Сабир Ибрагимов и Рахиля Ибрагимова из города Шамкир пишут: «Многоуважаемый господин Президент, нас воодушевляет то, что Вы, проявляя истинную гражданскую позицию, находитесь рядом с народом в то время, когда страны с наиболее развитой медициной оказались беспомощны перед страшной пандемией, охватившей весь мир. Из-за того, что некоторые государства равнодушно отнеслись к этому вирусу, они оказались в тяжелом положении. Выдвижение на передний план сохранения здоровья населения, принятие Вами превентивных мер, что является результатом Вашей дальновидной политики, позволило нам преодолеть эту пандемию с минимальными потерями. Уважаемый господин Президент, мы, члены семьи, где два врача, приветствуем каждый Ваш шаг по защите нашей страны от вируса COVID-19, и обещаем Вам, что, как солдаты в окопе, всегда готовы выполнить любое Ваше поручение во имя здоровья нашего народа.

Вы действительно думаете о гражданах больше, чем о себе. Наш дорогой и заботливый Президент, жители Шамкира всегда будут поддерживать Вас как руководителя, сердце которого бьется в унисон с сердцем народа. Мы гордимся тем, что у нас есть такой Президент, как Вы. Да хранит Вас Аллах!».

Сехран Шукюров, Джейхун Рзаев, Сахавет Багиров, Азер Абдуллазаде и Джейхун Джафаров из города Лянкяран пишут: «Дорогой наш Президент, Ваше родное отношение к Лянкярану вселяет в нас, лянкяранцев, чувство безграничной гордости. Мы горды тем, что у нас есть такой мудрый, заботливый глава государства. Согласно Вашим поручениям в нашем городе проводится асфальтирование улиц. Улицы Физули, Келентерлиляр, Вагифа Нагиева, где мы проживаем, также асфальтируются и благоустраиваются. Благодаря Вашей заботе сегодня город Лянкяран выглядит аккуратным и чистым. Господин Президент, эта работа, эта забота воодушевляет нас. Мы очень довольны Вами. Да хранит Вас Аллах!».

Преподаватель из села Джафарбейли Агджабединского района Сабухи Атакишиев: «Уважаемый господин Президент, к сожалению, пандемия COVID-19, охватившая мир, не обошла стороной и Азербайджан. В результате последовательных и эффективных мер, принимаемых под Вашим руководством государственными и правительственными органами, удалось минимизировать риск заражения граждан этим опасным вирусом. Господин Президент, выражаем Вам признательность за Вашу солидарность с народом в этот тревожный период и, самое главное, Ваш седьмой визит в Агджабади. Мы высоко ценим Ваше содержательное выступление перед волонтерами на открытии центра ASAN xidmət в нашем районе. Уважаемый господин Президент, Ваш призыв «Мы вместе сильнее!» сегодня стал лозунгом солидарности нашего народа. Мы верим, доверяем и опираемся на Вас. Да хранит Вас Аллах!»

Эльшан Ализаде из города Баку: «Уважаемый господин Президент, за период Вашего президентства Азербайджан добился многих успехов, наша страна заняла достойное место среди развитых государств мира, достиг значительных успехов в экономической, политической сферах, и особенно в социальной области, преодолел экономические трудности. Мы приветствуем и поддерживаем все меры, с дальновидностью предпринятые Вами и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой для защиты нашего народа от угрозы коронавируса. Успехи, достигнутые за последние годы в нашей стране под Вашим руководством, налицо. Хаос и произвол, царившие в нашей стране в начале 1990-х годов, теперь сменились прогрессом и благосостоянием. Это неоднократно отмечали государственные и общественные деятели зарубежных стран. Об этом свидетельствовали отчеты влиятельных международных организаций. Толерантная среда, укрепляющаяся в результате экономической стабильности, спокойствия, господствующих в Азербайджане, заботы о религиозных, национально-духовных ценностях является примером для других стран. Различные элементы, которым не нравится политика независимого Азербайджанского государства, которые подливают масло в огонь и пытаются создать кризис, упадок и конфронтацию в Азербайджане, заслуживают самой большой ненависти».