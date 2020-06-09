При участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 9 июня с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа.

Это – больничные комплексы модульного типа, построенные в столичном поселке Бильгях, а также в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

Таким образом, готовы к эксплуатации еще три больницы модульного типа. Это имеет чрезвычайно важное значение в борьбе с распространением пандемии COVID-19 в нашей стране. С сооружением больниц модульного типа система здравоохранения страны получит дополнительно 2000 коек. Основная цель заключается в обеспечении единого управления и медицинской координации для оказания инфицированным коронавирусом необходимых медицинских услуг.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что одна из трех больниц модульного типа прикреплена к Бильгяхской объединенной городской больнице номер 28 в поселке Бильгях, а две другие – к городской больнице номер 1 в городе Сумгайыт и больнице в поселке Сарай Абшеронского района. Больничные комплексы, состоящие из трех корпусов на 100 палат и 200 коек, где созданы все условия для приема и лечения инфицированных коронавирусом, оснащены системой централизованного снабжения кислородом. Подаваемый в палаты воздух очищается вентиляционной установкой.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с коллективом врачей.

Глава государства выступил на встрече.

Вслед за этим посредством видеосвязи состоялось открытие больниц модульного типа, прикрепленных к Сумгайытской городской больнице номер 1 и больнице поселка Сарай Абшеронского района.

Отметим, что первая такая больница была сдана в эксплуатацию в столице 7 мая. Планируется также построить и сдать в регионах еще шесть комплексов.