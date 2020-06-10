МИД Азербайджана распространил заявление

БАКУ /Trend/ - Недавние заявления МИД Армении, в которых имеют место попытки обвинений в адрес Азербайджана, вновь раскрывают практику Армении произвольно и выборочно комментировать решения международных структур. Традиционно озвучивая необоснованные претензии, Армения преследует цель ввести в заблуждение мировое сообщество, чтобы отвлечь внимание от своей политики расизма и совершенных на почве ненависти преступлениях - от факта военной оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана, и грубого нарушения в результате этой агрессии человеческих прав и основных свобод сотен тысяч азербайджанцев.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Азербайджана.