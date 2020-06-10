Эксперты обсудили вирусный удар COVID-19 на мировые процессы

БАКУ /Trend/ - Состоялась международная конференция в онлайн-режиме на тему: "Вирусный удар COVID-19 как реальность вселенской катастрофы: Новые сценарии политических поворотов и экономических бедствий", организованная Международным центром геополитического прогнозирования "Восток-Запад" (Казахстан).

В работе международной конференции в качестве спикеров приняли участие директор Международного экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров и заместитель генерального директора Trend Гюльнара Мамедзаде.

Модератором онлайн-конференции выступила президент Международного центра геополитического прогнозирования "Восток-Запад", директор Ассоциации политических исследований г. Нур-Султан Карлыгаш Нугманова.

Мероприятие прошло в формате Чатем Хаус (Сhatham House Rule) и модерируемой дискуссии.

Эксперты обсудили развитие цивилизации в поствирусный период, представили свое видение дальнейшего развития процессов, как в мире, так и в отдельных странах. Фокус экспертов был направлен на новый постиндустриальный мир, четвертую промышленную революцию, переход мира к 6-му технологическому укладу, были проанализированы риски повышения нестабильности возможного коллапса мировой системы в условиях резких политических поворотов.

В онлайн-режиме эксперты также обсудили возможные сценарии выхода из глобального эпидемиологического кризиса, предложили ряд антикризисных меры для развития экономики, социальной жизни в посткоронавирусный период и новые методы борьбы с экономическими бедствиями.

Спикерами видеоконференции выступили также Фикрет Шабанов (Ванкувер, Канада), Владимир Пискурев (Москва, Россия), Валентин Якушик (Киев, Украина), Ровшан Назаров (Ташкент, Узбекистан), Вадим Козюлин (Москва, Россия), Петр Петровский (Минск, Беларусь), Аркадий Дубнов (Москва, Россия), Гулбаат Рцхиладзе (Тбилиси, Грузия), Марс Сариев (Бишкек, Кыргызстан), Бахтиер Эргашев (Ташкент, Узбекистан), Гела Васадзе (Тбилиси, Грузия), Арам Сафарян (Ереван, Армения), Комрон Хидоятзода (Душанбе, Таджикистан), Азиз Канатбек, (Бишкек, Кыргызстан), Ильгар Велизаде (Баку, Азербайджан), Виктор Ясманн (Германия - США), Элина Мариуца (Женева, Швейцария - Бостон, США).