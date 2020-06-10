Письма граждан: Азербайджанский народ счастлив, что у него есть такой мудрый Президент, как Вы

БАКУ /Trend/ - Главе государства продолжают поступать от граждан Азербайджана благодарственные письма за решительные шаги Президента Ильхама Алиева по предотвращению широкого распространения в стране коронавирусной пандемии, охватившей весь мир, работу, осуществляемую для защиты здоровья, улучшения благосостояния населения. Граждане выражают удовлетворение вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет часть писем, направленных главе государства.

Аллахшукюр Джаббаров, Расул Алиев, Самир Гарибов, Кямран Мамедов, Гошгар Бабаев, Мурсал Мурадов и Ариф Алиев из села Кязымабад Джалилабадского района пишут: «Уважаемый господин Президент, после того как общенациональный лидер Гейдар Алиев вернул земли сельчанам, наша жизнь стала улучшаться. Мы с большими трудностями занимались земледелием, содержали наши семьи, с надеждой смотрели в будущее. Сейчас, с расширением возможностей нашей страны и усилением государственной поддержки, тяга к земли также возросла. Нас радуют выдача льготных удобрения и субсидий для наших посеянных участков на основе Ваших указаний. Наличие в этом году пандемии и карантинного режима беспокоило нас, сельчан. Главным беспокоящим нас вопросом был экспорт выращенного нами картофеля. В результате Вашей заботы мы не столкнулись с какими-либо проблемами. Большое спасибо за то, что Вы обеспечили пропуск большого количества грузовиков, пересекающих российско-азербайджанскую границу. С помощью этих машин мы экспортировали наш картофель на зарубежные рынки, продали продукцию без потерь и каких-либо препятствий, получили прибыль. Мы благодарны Вам за все это, господин Президент. Да хранит Вас Аллах!».

Халида Мамедова из Хазарского района Баку: «Уважаемый господин Президент, я с большим интересом и гордостью слежу за Вашей деятельностью. Вы делаете то, что необходимо, чтобы гражданин нормально жил и выражал себя в обществе. Следует особо отметить, что Вы сохраняете стабильность в нашей стране. Это представляет очень важное значение. В результате Вашей правильной политики мы не столкнулись с кризисом во время пандемии, как многие другие страны. Вы оказали помощь безработным, пенсионерам, инвалидам, ветеранам и другим, оказали им материальную и продовольственную помощь. В соответствии с Вашими указаниями, банки предоставили гражданам отсрочку в погашении кредитов. Большое спасибо за все это, господин Президент. Да ниспошлет Аллах Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии!».

Рафиг Сафаров, Магеррам Рагимов, Кямаля Гулиева, Эльшан Сафаров и Набат Ибрагимова из Тертерского района пишут: «Многоуважаемый господин Президент, от имени коллектива полной средней школы имени А.Мамедова села Хорузлу Тертерского района выражаем Вам признательность. Долгие годы наша школа находилась в непригодном состоянии. Но несмотря на это, учителя и учащиеся, хотя и с трудом, продолжали процесс образование. Ваша поездка в Тертер и Распоряжение о строительстве школы еще больше сблизили нас. Мы увидели, что Вы всегда с народом. Вы никогда не обделяли вниманием тертерцев, как во время напряженной ситуации на линии фронта, так и в борьбе с нынешним коронавирусным бедствием. Благодарные тертерцы очень хорошо осознают цену этого и всегда приветствуют это. Дорогой Президент, да ниспошлет Всевышний Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах».

В письме жителя города Баку Али Гулиева говорится: «Уважаемый господин Президент, от имени нашего народа выражаю Вам глубокую признательность за то, что защищаете народ от пандемии COVID-19, охватившей весь мир и приведшей к серьезным потерям, за то, что всегда заботитесь о нас. Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я – азербайджанец. Азербайджанский народ счастлив потому, что им руководит такой мудрый политический деятель, как Вы. Вы предпринимаете оперативные шаги с целью снижения влияния внешних негативных процессов на национальную экономику, оказания поддержки предпринимателям и наемным работникам, занятым в сферах, потерпевших ущерб из-за пандемии, сохранения рабочих мест, обеспечения социальной защиты населения, а также разработки реальной почвы для внедрения новой модели экономического развития в постпандемический период, что заслуживает одобрения. Под Вашим руководством в стране предпринимаются широкомасштабные меры против пандемии COVID-19, проводится активная политика с целью поддержки занятости и социального благосостояния. Еще раз выражаю Вам благодарность. Я горжусь Вами, господин Президент! Да хранит Вас Аллах!».

Набат Юсифова из Агджабединского района пишет: «Уважаемый господин Президент, я – пенсионер, живу в Агджабединском районе. Долгие годы работал в медицинской сфере. Как медицинский работник, могу сказать, что меня очень беспокоит распространение по всему миру пандемии COVID-19. Наблюдая ежедневно по телевизору за информацией о жертвах пандемии по всему миру, мое беспокойство еще более увеличивается. Однако благодаря Вашей дальновидности, своевременно предпринимаемым мерам наш народ избавился от массовой гибели, тем самым, утихает волнение в сердцах людей. И в этот момент мы можем надеется на нашего руководителя, на которого опираемся в любой ситуации. Однако некоторые люди чрезмерно успокоились. Вы еще раз показали пример тем людям, которые поверхностно относятся к мерам безопасности, осуществляемым государством. 3 июня во время Вашей поездки в Агджабединский район Вы использовали медицинскую маску, во время встречи с населением соблюдали дистанцию, что еще раз доказывает Ваше величие, то, что Вы всегда находитесь рядом с народом, а также подтверждает важность соблюдения мер безопасности. Да хранит Всевышний Вас, Вашу семью и наш народ!».

Из города Ширван пишет Наргиз Мехдиева: «Уважаемый господин Президент, борьба, проводимая под Вашим руководством против пандемии коронавируса, охватившего весь мир и вызывающего страх у всех людей, конечно же, не может не радовать нас. Именно благодаря осуществляемым Вами оперативным мерам наша страна успешно борется с вирусом, применяются некоторые смягчительные меры. Если бы Вы своевременно не предприняли необходимые меры, то и нам, как и другим странам, пришлось бы смириться с тяжелыми последствиями пандемии. Мы – ширванцы, испытываем чувство гордости от того, что у нас такой руководитель, как Вы. В нашей стране нет такой сферы, которая бы оставалась в стороне от Вашего внимания и внимания Мехрибан ханым. Все это требует напряженного труда. Поэтому, господин Президент, в первую очередь, желаем здоровья Вам и дорогому для нашего края, наших людей, нашей нации человеку – Мехрибан ханым, а также бесконечных успехов в Вашей напряженной, ответственной и почетной деятельности во имя будущего нашего народа. Можете быть уверены, что наш народ всегда Вас поддерживает и находится рядом с Вами. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Студент из села Тапгарагоюнлу Геранбойского района Джамиля Аббасзаде: «Уважаемый господин Президент, я как гражданка Азербайджана и представитель молодого поколения, а также как будущий врач пишу Вам это письмо с чувством огромной радости. Господин Президент, благодарю Вас за Вашу деятельность, осуществляемую во имя защиты здоровья граждан страны. Уверена, что под Вашим руководством мы успешно преодолеем все трудности. Азербайджанский народ солидарен со всеми принятыми Вами решениями. Мы – молодежь, гордимся, что у нас такой Президент, как Вы. Да хранит Вас Всевышний, да поможет Он во всех Ваших делах!».

Из Хатаинского района Баку пишет Алия Имамгулиева: «Уважаемый господин Президент, я благодарю Вас за меры, предпринимаемые в стране по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса, а также за применение штрафа к тем, кто не использует медицинскую маску. Каждый гражданин понимает, что применяемые ограничения служат защите нашего здоровья. Мы выражаем также особую признательность работникам полиции, врачам и учителям, которые исполняют Ваши поручения, говорим им «Большое спасибо!». Я и члены моей семьи высоко ценим работу, осуществляемую Вами во имя развития Азербайджана, выражаем Вам свою любовь. Будьте здоровы, господин Президент!».

Довлат Рзаев, Барат Багиров, Рагим Нагиев, Джаваншир Селимов и Закир Рзаев из села Учтепе Джалилабадского района пишут: «Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на экономику и сельское хозяйство стран мира. Воздействие пандемии на жизнь общества уже налицо. Меры, предпринимаемые в Азербайджане под Вашим руководством, предотвращают широкое распространение пандемии, также принимаются программы по развитию экономики и сельского хозяйства в постпандемический период. Ваше внимание к аграрной сфере свидетельствует о Вашем стремлении к защите нашей страны от возможных трудностей. Ваша поддержка и помощь в сфере доставки сельскохозяйственной продукции, производимой предпринимателями и фермерами, на внешние рынки, свидетельствует о том, что мы не одни в трудной ситуации, мы охвачены Вашим вниманием. Выражаем Вам признательность за эту поддержку и помощь. Задачи, поставленные Вами, служат развитию сельского хозяйства. И мы готовы своим трудом, производимой нами качественной продукцией помочь в выполнении этих задач».

Сададдин Зульфюгаров из поселка Вандам Габалинского района пишет: «Многоуважаемый господин Президент, мы становимся свидетелями очень позитивных изменений в период Вашего руководства нашей страной. Благодаря Вашему большому вниманию и заботе о регионах изменился и стал живописным облик городов и районов, сел и поселков. В результате этой работы в последние годы не только повысилось благосостояние местного населения, но и значительно возросло число туристов, посещающих нашу страну. Кто не захочет полюбоваться на эту красоту?! Не остался в стороне от созидательной работы, проводимой Вами в Азербайджане, и наш поселок Вандам. Так, в жилой зоне «Русьян» нашего поселка свыше 200 жилых домов. В зимние месяцы жителей беспокоила слякоть, а летом - пыль. Согласно Вашему указанию дорога была заасфальтирована. Дорогой наш Президент, от имени всех жителей выражаю Вам глубокую признательность. Мы одобряем проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику. Мы всегда с Вами».

Хазархан Абилов из Хазарского района Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей продуманной политике Азербайджан уже 17 лет уверенно строит будущее, достигает больших успехов в укреплении независимости и международного авторитета. Сегодня Азербайджан – страна, обеспечивающая собственную стабильность и развитие. Эта стабильность и развитие помогли преодолеть пандемию коронавируса. Господин Президент, благодаря принятым Вами эффективным решениям в условиях распространения в глобальном масштабе пандемии COVID-19 наша страна входит в ряд стран, наименее пострадавших от вируса. В результате Вашей успешной политике сохранение здоровья и благополучия граждан в период пандемии было осуществлено на высоком уровне. Повышение пособий малообеспеченных семей, начисление дополнительных пособий для безработных, обновление системы образования в эти тяжелые дни, продолжение строительства школ, сохранение в центре внимания социальной защиты учителей, с одобрением встречается нашим народом. Уважаемый господин Президент, перечисленные мною факторы наглядно свидетельствуют о Вашем внимании и любви к гражданам Азербайджана. От имени учителей нашего района выражаем Вам глубокую признательность за это. Да хранит Вас Аллах. Мы всегда с Вами!».

Елена Алишанова, Пярвин Мустафаева, Пярвана Пиргулу, Эльшан Амирли и Матлаб Алиев из города Гянджа пишут: «Уважаемый господин Президент, в дому по адресу улица Шахлара Гусейнова, 13a, в котором мы проживаем, в ноябре 2018 года в результате утечки газа произошел взрыв. Согласно Вашему указанию на месте разрушившегося строения было построено новое здание. После завершения строительства в здании созданы все условия для удобства жителей. Мы были переселены в более просторные и современные квартиры, чем прежде. Наряду с этим, в нашем доме установлена отопительная система, проведена другая необходимая работа. Господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за обеспечение нас квартирами в здании, отвечающем современным требованиям. Мы всегда чувствуем Ваше внимание и заботу. Еще раз выражаем Вам признательность, желаем успехов в дальнейшей деятельности».

Аждар Ибрагимов из города Мингячевир пишет: «Уважаемый господин Президент, согласно данному Вами поручению по реконструкции ТЭЦ «Азербайджан» предприятие капитально отремонтировано. Это большая радость для нас, энергетиков. Сегодня ночной облик ТЭЦ «Азербайджан» украшает наш город. Эта красота означает развитие нашего Азербайджана, нашу веру в будущее. Вся работа проводится по Вашему поручению. Мы признательны Вам за это. Да хранит Вас Аллах!».

Хаял Исаев из Агдашского района пишет: «Ваше превосходительство господин Президент, успехи, достигнутые Вами во внутренней и внешней политике в результате Вашей напряженной деятельности, необратимы. Об этом свидетельствуют успешные кадровые реформы, проводимые в стране в последние годы, превентивные меры по улучшению социального благосостояния населения и предотвращению распространения пандемии COVID-19, охватившей весь мир. Проводимая Вами работа налицо. Можно сказать, что эта работа – плод особого таланта и труда. Однако к большому сожалению, некоторые неблагодарные личности под влиянием внешних сил, вместо того, чтобы высоко оценить всю эту работу и напряженную деятельность, стремятся создать в социальных сетях противоположную позицию. Но глаз народа - алмаз. Народ уже хорошо понимает, кто есть кто, дает справедливую оценку всему. Так, мы, религиозные деятели, позитивно встречаем и высоко ценим Вашу необратимую деятельность. Мы всегда рядом с нашим Президентом и государством».

Ильхама Шахпялянгова из Шабранского района: «Уважаемый господин Президент, число стран, в которых распространен коронавирус, и его влияние на общество, поставили всю мировую общественность перед необходимостью борьбы с этой пандемией. Под Вашим руководством в Азербайджане также предпринимаются необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Мы благодарим Вас за то, что Вы стали поддержкой и опорой для нашего народа, помогли преодолеть трудности в эти тяжелые дни. Мы уверены, что наш народ еще теснее сплотится вокруг Вас и достойно преодолеет это испытание. Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах!».

Эйюб Эйюбов из села Шахгусейнли Зардабского района: «Уважаемый господин Президент, в результате Вашей целенаправленной внутренней и внешней политики наша страна с каждым днем все больше развивается. Несмотря на то, что вирус COVID-19, распространившийся в настоящее время по всему миру, оказывает сильное влияние на мировую экономику, благодаря Вашему вниманию и заботе экономика нашей страны продемонстрировала устойчивость. Поэтому от имени верующих села Шахгусейнли Зардабского района и от своего имени выражаю Вам глубокую признательность. Мы всегда поддерживаем Вашу всестороннюю политику. Господин Президент, высказывания, озвученные в последнее время в социальных сетях некоторыми лицами против нашего государства, мы считаем недопустимыми. Уверены, что подобные неблаговидные поступки в ближайшее время будут предотвращены. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью! ».

Абдул Пашаев из Губинского района: «Ваше превосходительство, господин Президент, сегодня граждане Азербайджана считают Вас своим самым надежным другом и заботливым членом семьи. По-моему, это очень справедливое отношение. Потому что плодотворность, эффективность Вашей работы можно заметить в каждой азербайджанской семье. Те, кто все это видит, адресуют Вам свои теплые, сердечные слова, направляют письма благодарности, а те, кто этого не видят, должны искать проблему в другом месте, а не становиться, как некоторые невежественные люди, участником очернительных кампаний, организованных по иностранным заказам. Господин Президент, хочу отметить, что сам я инвалид, и всегда ощущаю заботу нашего государства. Некоторое время назад мое обращение в связи с ремонтом моего аварийного дома было взято на учет, и вся необходимая работа была выполнена. Кроме того, недавно в период тяжелой пандемии я получил единовременную двухмесячную помощь. Если бы не это, какой была бы моя жизнь сейчас ?! Думаю, что таких людей, как я, которые ощутили заботу, немало, и благодарность, молитвы каждого из них адресованы Вам, дорогой Президент. Пусть Ваша жизнь будет долгой, а Ваш путь - открытым и светлым! ».

Вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Гейдар Джафаров: «Уважаемый господин Президент, Вы всегда уделяете особое внимание и заботу семьям наших шехидов, пожертвовавших своей жизнью за независимость Азербайджана, и даете поручения по устранению их проблем. Это внимание и забота приветствуется народом. Укрепление социальной защиты семей шехидов, инвалидов, вынужденных переселенцев, оказание им всяческой заботы составляет одну из основных направлений Вашей политики. Указы и распоряжения, подписанные Вами в этой сфере, принесли большую радость многочисленным семьям и получили высокую оценку наших граждан. Мы, как семья шехида, тоже не остались в стороне от этого внимания и заботы. Предоставление нам, семьям шехидов, единовременного пособия в размере 11 тысяч манатов, - еще один наглядный показатель оказываемой нам государством устойчивой поддержки. Забота, предоставляемая семьям шехидов, вынужденным переселенцам, носит образцовый и устойчивый характер. От имени нашей семьи выражаем Вам признательность за это отношение, за Вашу успешную работу. Да хранит Вас Аллах!».

Житель города Баку, заслуженный артист Ясеф Эйвазов: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, искренне приветствую Вас и выражаю Вам глубокое уважение и почтение. В то время, когда наш мир столкнулся с очень сложной ситуацией, борется с беспощадной болезнью, Вы в результате Вашей дальновидной политики незамедлительно приняли превентивные меры в нашей стране, предотвратили быстрое распространение эпидемии и поставили безопасность граждан превыше всего. Я также высоко ценю, от всего сердца приветствую Ваше внимание и заботу о нашей культуре, музыке, национально-духовных ценностях. От своего имени и от имени своей семьи выражаю Вам глубокую благодарность за то, что Вы между этими проблемами не забыли о наших музыкантах и деятелях искусства, что высоко оценили нашу работу и наградили нас, лично мне присудили Президентскую премию. Большое спасибо, господин Президент! Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ!».