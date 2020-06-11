Бахтияр Алиев: Для полной победы над коронавирусом необходимо строго следовать правилам карантина и носить маски

БАКУ/Trend/ - Указы и распоряжения, подписанные Президентом Ильхамом Алиевым по осуществлению безотлагательных упреждающих мер в борьбе с пандемией коронавируса в Азербайджане, за короткое время обеспечили полный контроль над ситуацией, сказал в четверг Trend председатель парламентского комитета по науке и образованию.

По словам депутата, глава государства неоднократно заявлял, что приоритетом для него является защита здоровья людей и обеспечение их безопасности: «Доставка в республику специального медицинского оборудования, организация в стране производства медицинских масок, дезинфицирующих средств, строительство новых больниц, социальная защита людей дают положительные результаты. Благодаря осуществленным мерам пресечено расширение масштаба инфицирования, укреплена продовольственная безопасность, оказана помощь малообеспеченным и нуждающимся семьям, усилена социальная защита каждого гражданина. Все это позволило поэтапно смягчить карантинный режим, и люди вернулись к нормальной жизни».

Алиев отметил, что в период пандемии по инициативе Президента Азербайджана были организованы международные видеоконференции, отмечена важность совместной борьбы стран с пандемией под лозунгом «Вместе мы сила!»: «Также Азербайджан оказал гуманитарную помощь 29 странам».

Глава комитета подчеркнул, что самоотверженная борьба с пандемией Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой укрепила веру народа в них: «Это подчеркивает каждый гражданин, и наглядным доказательством тому являются благодарственные письма в адрес главы государства. Но для полной победы над коронавирусом каждый должен осознавать свою ответственность, серьезно следовать правилам карантинного режима, пользоваться медицинскими масками. В ответ на клевету антиазербайджанских сил, которые всегда пытаются использовать страдания народа в своих целях, надо теснее сплотиться вокруг главы государства, вместе преодолеть трудности и освободить наши земли, быть гордой нацией и сильным государством».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)