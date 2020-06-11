Европарламент поддержал территориальную целостность Азербайджана - Заявление (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Докладчики Европейского парламента (ЕП) по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюранд приняли совместное заявление, передает в четверг Trend со ссылкой на обнародованный документ.

Отмечается, что это первый в истории совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

Как отмечается, данное заявление было принято в связи со "скорым началом строительства дороги, которая напрямую соединит Армению и Нагорный Карабах, в рамках проекта, о котором было заявлено в прошлом году".

Как говорится в заявлении, решение о строительстве этой магистрали было принято без согласия компетентных органов Азербайджана, что является нарушением норм международного права.

«Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его прилегающих территорий. Поэтому мы считаем эту инициативу предосудительной, поскольку она не способствует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что заявители вновь подтверждают неизменную поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их Основных принципов 2009 года.

«Чтобы это посредничество имело шанс на успех, мы призываем власти Армении и Азербайджана добросовестно активизировать свои обязательства по переговорам о мирном урегулировании конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана», - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.