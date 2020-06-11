Джейхун Мамедов: Безответственность некоторых граждан способствует серьезному росту инфицированных

Политика 11 июня 2020 13:03 (UTC+04:00)
Джейхун Мамедов: Безответственность некоторых граждан способствует серьезному росту инфицированных

БАКУ/Trend/ - Мировые страны стоят лицом к лицу с пандемией, и ищут различные пути успешного выхода из ситуации. Конца этой ситуации не видно, эксперты говорят о возможности возникновения повторных вспышек коронавируса, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан с первого дня принял превентивные и адекватные меры по борьбе с пандемией: «Президент Ильхам Алиев подписал ряд важных распоряжений, были созданы Оперативный штаб при Кабинете министров и Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, и началось осуществление серьезных, последовательных и целенаправленных мер. Но безответственное отношение некоторых граждан к данному вопросу в стране способствовало серьезному росту числа инфицированных. Следует также отметить, что в борьбе с пандемией Азербайджан не замкнулся в себе, стал оказывать помощь другим странам, организовал ряд международных видеоконференций. Эти шаги страны были высоко оценены ВОЗ. С первого дня глава государства заявил, что для нас важнее всего здоровье граждан. Азербайджанское государство будет принимать все шаги для защиты своих граждан».

Депутат напомнил, что за короткое время стало функционировать несколько учреждений здравоохранения и передвижных больниц: «Несмотря на все трудности, Азербайджан реализовал все социальные проекты. К сожалению, несмотря на все предупреждения, мы видим неполное соблюдение правил, к примеру, некоторые граждане не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Все граждане должны выполнять эти элементарные требования. Поэтому на каждом из нас лежит серьезная ответственность. В противном случае число инфицированных может расти, и никто не должен забывать о гражданской ответственности».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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