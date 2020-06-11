Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Бинагадинском районе

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района города Баку.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территориях поселков Баладжары, М.А. Расулзаде и Ходжасан Бинагадинского района города Баку из средств, указанных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 2,85 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере суммы, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.