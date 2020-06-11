Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедли» в Хатаинском районе Баку (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июня принял участие в открытии подстанции «Ахмедли» ОАО «Азерэнержи» в Хатаинском районе Баку.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ахмедли» в Хатаинском районе Баку (ФОТО)
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного британского колледжа Brooke House
Бахтияр Алиев: Для полной победы над коронавирусом необходимо строго следовать правилам карантина и носить маски