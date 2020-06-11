Милли Меджлис впервые провел онлайн-встречу с международными парламентариями (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова впервые встретилась с руководителями делегаций международных парламентских организаций в формате видеоконференции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что на встрече состоялся широкий обмен мнениями о более эффективном осуществлении международной деятельности и улучшении связей между делегациями.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что цель встречи – провести обмен мнениями о задачах, поставленных перед делегациями, ожиданиях и принципах работы делегаций международных организаций. Она отметила, что в Милли Меджлисе VI созыва действуют 12 делегаций по международным организациям и один двусторонний комитет.

«Уверена, что все эти платформы позволят нам успешно реализовать планы в рамках парламентской дипломатии, если мы будем правильно и скоординированно строить свою работу», - подчеркнула Гафарова.

Отметив, что концептуальные вопросы, отраженные в речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса VI созыва, также служат «дорожной картой» в осуществлении международной деятельности парламента, председатель Милли Меджлиса сказала: «Как председатель парламента я обязана обеспечить более эффективную организацию нашей международной деятельности на основе рекомендаций главы государства».

Она подчеркнула, что, как сказал Президент Ильхам Алиев, деятельность наших делегаций в международных организациях должна быть направлена на защиту национальных интересов Азербайджана, предотвращение попыток групп оказывать давление на нашу страну в связи с разными повестками дня.

«Потому что, как всегда заявляет Президент Азербайджана, правда на нашей стороне. Мы должны использовать любую возможность, чтобы обратить внимание на нагорно-карабахскую тему», - уточнила Гафарова.

Выступив на видеоконференции, руководители делегаций поблагодарили за проведение впервые в Милли Меджлисе такой встречи, поделились мнениями о дальнейшей совместной деятельности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)