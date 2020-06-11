Президент Ильхам Алиев: Все наше электрическое хозяйство должно быть полностью обновлено и должно отвечать самым высоким современным стандартам

БАКУ/Trend/ - Все наше электрическое хозяйство должно быть полностью обновлено и должно отвечать самым высоким современным стандартам.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии в Хатаинском районе города Баку 110/35/10- киловольтной подстанции «Ахмедли» Открытого акционерного общества «Азерэнержи».

"Вводимая в строй эта подстанция охватит население в 300 тысяч человек. Кроме того, здесь много промышленных предприятий, общественных зданий. Поэтому данная подстанция имеет огромное значение. В последние годы в области энергетики проделана огромная работа, увеличились генерационные мощности, кроме того, вы восстанавливаете потерянные мощности. В ближайшее время мы отметим открытие теплоэлектростанции в Мингячевире после реконструкции", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что на самом деле это – заново отстроенная электростанция мощностью 2400 мегаватт.

"А также строительство подстанций. Именно поэтому Азербайджан сегодня занимает второе место в мировом масштабе по коэффициенту устойчивости обеспечения энергией. Причем об этом говорим не мы, а Давосский всемирный экономический форум. То есть, мы опередили многие развитые страны, и работы продолжаются. Новые подстанции открываются и в рамках моих поездок по районам. Недавно в Тертере и Агджабеди были открыты две подстанции. А сейчас – подстанция «Ахмедли», «8-й километр», «Хырдалан», «Бузовна», «Белый город». Все наше электрическое хозяйство должно быть полностью обновлено и должно отвечать самым высоким современным стандартам. Ряд проектов завершился, но еще многое предстоит сделать, мы последовательно осуществим и эту работу.