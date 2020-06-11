Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

Политика 11 июня 2020 15:14 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 июля 2020 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 июля 2020 года объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Также, согласно распоряжению главы государства, с 1 по 30 июля 2020 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Кабинету министров поручено осуществить меры, предусмотренные законодательством для исполнения распоряжения.

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